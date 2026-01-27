Η Νότια Κορέα διαβεβαιώνει τον Τραμπ ότι θα τηρήσει την εμπορική συμφωνία

Η Νότια Κορέα έσπευσε την Τρίτη να διαβεβαιώσει την Ουάσιγκτον ότι παραμένει δεσμευμένη στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας στην οποία κατέληξε με τις ΗΠΑ πέρυσι, μετά τη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και σε άλλες εισαγωγές από τη χώρα καθώς η Σεούλ καθυστερεί την υλοποίησή της.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Δευτέρα το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ότι δεν τηρεί τη συμφωνία που έκλεισε με τον Λι Τζε-Μιούνγκ για τεράστιες επενδύσεις σε αμερικανικά επιχειρηματικά έργα με αντάλλαγμα μειώσεις δασμών, καθώς δεν προχωρά γρήγορα στη θέσπισή της.

Για τη Νότια Κορέα, η απόφαση -η οποία, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, τους αιφνιδίασε- είναι το πιο πρόσφατο πισωγύρισμα στις σχέσεις των δύο χωρών, και έρχεται σε μια στιγμή που η Σεούλ προσπαθεί να διαχειριστεί τις πιθανές προκλήσεις για την ασφάλειά της και τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα που προκαλούν οι απαιτήσεις του Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο Λι κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο, ώστε η Σεούλ να πραγματοποιήσει επενδύσεις 350 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, παρά τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο μιας τόσο μεγάλης εκροής κεφαλαίων από την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

«Ο πρόεδρος Λι κι εγώ καταλήξαμε σε μια Μεγάλη Συμφωνία και για τις δύο χώρες στις 30 Ιουλίου 2025 και επιβεβαιώσαμε αυτούς τους όρους όταν βρέθηκα στην Κορέα στις 29 Οκτωβρίου 2025», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ τόνισε όμως ότι η νοτιοκορεατική Βουλή δεν έχει θεσπίσει τη συμφωνία και, ως αποτέλεσμα: «Με το παρόν αυξάνω τους νοτιοκορεατικούς ΔΑΣΜΟΥΣ στα αυτοκίνητα, την ξυλεία, τα φάρμακα και όλους τους άλλους αμοιβαίους δασμούς, από 15% σε 25%».

Βάσει της συμφωνίας που επετεύχθη πέρυσι, η Νότια Κορέα δεσμεύτηκε να καταβάλει σε μετρητά 200 δισ. δολάρια από τα 350 δισ., σε σταδιακές δόσεις με ανώτατο όριο τα 20 δισ. δολάρια τον χρόνο, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η σταθερότητα του γουόν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Οικονομικών της Νότιας Κορέας Κου Γιουν-τσεόλ δήλωσε στο Reuters ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε να εφαρμόσει το επενδυτικό πακέτο το συντομότερο δυνατό, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αβεβαιότητα γύρω από μια επικείμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς του Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία.

Όμως, δείχνοντας ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τραβήξει σε μάκρος, τόνισε ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση των 350 δισ. δολαρίων είναι απίθανο να ξεκινήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026, δεδομένης της αδυναμίας του γουόν.

Πηγή: skai.gr

