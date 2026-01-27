Τακαΐτσι: Η συμμαχία με τις ΗΠΑ θα κατέρρεε αν η Ιαπωνία αγνοούσε μια κρίση με την Ταϊβάν

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι εκτίμησε ότι η στρατηγική συνεργασία της χώρας της με τις ΗΠΑ θα κατέρρεε αν το Τόκιο δεν αντιδρούσε σε περίπτωση επίθεσης εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων σε ενδεχόμενη σύγκρουση αναφορικά με την Ταϊβάν.

«Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι αυτό δεν έχει σχέση με την Ιαπωνία που ξεκινά και αναλαμβάνει στρατιωτική δράση αν η Κίνα και οι ΗΠΑ βρεθούν σε σύγκρουση (αναφορικά με την Ταϊβάν)», επεσήμανε η Τακαΐτσι σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο Asahi.

«Αν κάτι σοβαρό συμβεί εκεί, θα πρέπει να πάμε και να σώσουμε τους Αμερικανούς και τους Ιάπωνες πολίτες στην Ταϊβάν. Σε αυτή την κατάσταση, ενδέχεται να υπάρξουν πολλά ενδεχόμενα στα οποία θα αναλάβουμε δράση από κοινού», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε σχόλια που είχε κάνει στο ιαπωνικό κοινοβούλιο τον Νοέμβριο.

«Και αν οι αμερικανικές δυνάμεις, που ενεργούν από κοινού με εμάς, δεχθούν επίθεση και η Ιαπωνία δεν κάνει τίποτα και απλώς αποχωρήσει, η συμμαχία Ιαπωνία- ΗΠΑ θα καταρρεύσει. Οπότε θα αντιδράσουμε αυστηρά μέσα στα όρια του νόμου –μέσα στα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας—προβαίνοντας παράλληλα σε συνολική εκτίμηση με βάση όσα συμβαίνουν επί του πεδίου».

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής των πρόωρων εκλογών στην Ιαπωνία, στις 8 Φεβρουαρίου, η Τακαΐτσι ερωτήθηκε χθες στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής για τα σχόλια που είχε κάνει τον Νοέμβριο, όταν είχε δηλώσει ότι το Τόκιο θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση η Ταϊβάν.

Οι δηλώσεις της αυτές είχαν προκαλέσει την οργή του Πεκίνου, που θεωρεί την Ταϊβάν μέρος του κινεζικού εδάφους.

Η Τακαΐτσι είχε επιμείνει τον Νοέμβριο ότι οι δηλώσεις της συνάδουν με τη μακροχρόνια στρατηγική της Ιαπωνίας, ενώ είχε εκτιμήσει ότι η αντίδραση της Κίνας ήταν δυσανάλογη προς τα σχόλιά της.

Σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε την Ιαπωνία να «προβεί σε ειλικρινή αυτοκριτική και να διορθώσει τα λάθη της, καθώς και να σταματήσει τους ελιγμούς και τις απερίσκεπτες ενέργειές της στο ζήτημα της Ταϊβάν».

Το Σύνταγμα της Ιαπωνίας απαγορεύει την ανάληψη άμεσης στρατιωτικής δράσης, αλλά προβλέπει το δικαίωμα της άσκησης του δικαιώματος της συλλογικής αυτοάμυνας, ή την υπεράσπιση των ΗΠΑ ή άλλης φιλικής χώρας που δέχεται επίθεση σε περιπτώσεις όπου η Ιαπωνία αντιμετωπίζει «απειλή για την επιβίωσή της».

Η Τακαΐτσι απολαμβάνει υψηλά ποσοστά αποδοχής από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο του 2025 και προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου, ευελπιστώντας να κεφαλαιοποιήσει τη δημοτικότητά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

