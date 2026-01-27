Μπέλα Χαντίντ: Χώρισε από τον καουμπόι σύντροφό της μετά από δύο χρόνια σχέσης

Η Μπέλα Χαντίντ και ο σύντροφός της, επαγγελματίας εκπαιδευτής αλόγων, Αντάν Μπανουέλος (Adan Banuelos), αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από μια διετή σχέση που χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις. Πρόσωπα από το περιβάλλον τους κάνουν λόγο για μια σχέση με έντονα σκαμπανεβάσματα, γεγονός που οδήγησε τελικά στον χωρισμό.

Ιδιαίτερα περίπλοκη καθιστά την κατάσταση το γεγονός ότι οι δύο διατηρούν και κοινά επιχειρηματικά συμφέροντα, καθώς έχουν επενδύσει σε άλογα μεγάλης αξίας, συνολικού κόστους εκατομμυρίων δολαρίων.

Bella Hadid and her boyfriend Adan Banuelos are parting ways after two years of dating, multiple outlets reported. https://t.co/4HgfzP42h8 pic.twitter.com/Z4l5G93pH2 — E! News (@enews) January 27, 2026

Οι πρώτες ενδείξεις ότι η σχέση περνούσε κρίση είχαν εμφανιστεί από τις αρχές του καλοκαιριού. Παρότι τον Οκτώβριο ο σύντροφός της είχε δημοσιεύσει μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση για την επέτειό τους, οι κοινές εμφανίσεις άρχισαν να περιορίζονται αισθητά. Τον Δεκέμβριο, η Χαντίντ παρευρέθηκε σε εκδήλωση που σχετιζόταν με τον Μπανουέλος, ωστόσο οι δυο τους δεν φωτογραφήθηκαν μαζί.

Λίγο αργότερα, κατά την περίοδο των γιορτών, το μοντέλο ταξίδεψε στο Άσπεν με φίλους της, χωρίς τη συνοδεία του συντρόφου της, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια οριστικού χωρισμού.

Η σχέση τους ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2023, όταν γνωρίστηκαν σε αγώνα ιππασίας στο Τέξας. Η Χαντίντ είχε περιγράψει τη στιγμή της πρώτης τους συνάντησης ως κεραυνοβόλα, σημειώνοντας ότι ένιωσε σαν «φρέσκος αέρας» να τη διαπερνά. Στα πρώτα στάδια της σχέσης, το μοντέλο μετακόμισε στο τροχόσπιτο του Μπανουέλος, ενώ αργότερα αγόρασε μόνιμη κατοικία στο Τέξας.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Μπανουέλος είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη Χαντίντ, χαρακτηρίζοντάς την έναν από τους πιο καλοσυνάτους και γενναιόδωρους ανθρώπους που έχει γνωρίσει. Παρά την έντονη αρχή και τα κοινά σχέδια, η σχέση τους φαίνεται πως δεν κατάφερε να αντέξει στον χρόνο.

Πηγή: skai.gr

