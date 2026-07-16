Τέξας: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Σαν Αντόνιο – Σοβαρές καταστροφές

Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο βορειοδυτικό τμήμα του Σαν Αντόνιο, στο Τέξας, αφήνοντας πίσω του κατεστραμμένα κτίρια, ξεριζωμένα δέντρα και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

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Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της έντασης της καταιγίδας.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Αντόνιο (SAFD), το σοβαρότερο πλήγμα καταγράφηκε στο συγκρότημα διαμερισμάτων Oasis San Antonio, κοντά στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA).



Μεγάλο τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε από το κτίριο, ενώ τουλάχιστον τρία διαμερίσματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στην εκκένωση του συγκροτήματος και στη μετεγκατάσταση των ενοίκων, αρκετοί από τους οποίους είναι φοιτητές του πανεπιστημίου.



Η αρχηγός της SAFD, Valerie Frausto, δήλωσε ότι «με ανακούφιση μπορούμε να πούμε πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί», επισημαίνοντας ότι οι πρώτες προτεραιότητες ήταν η ασφαλής απομάκρυνση των κατοίκων και η στατική αξιολόγηση του κτιρίου. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση στο συγκρότημα διακόπηκαν προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας.

Ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και κινηματογράφο

Η πορεία του ανεμοστρόβιλου συνεχίστηκε προς την εμπορική περιοχή The Rim, όπου υπέστησαν ζημιές επιχειρήσεις, πινακίδες και χώροι στάθμευσης.

Σημαντικές φθορές καταγράφηκαν στον κινηματογράφο Santikos Palladium, του οποίου τμήμα της πρόσοψης αποκολλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ ζημιές υπέστησαν επίσης καταστήματα όπως τα Marshalls και Bass Pro Shops.

Για προληπτικούς λόγους, ο κινηματογράφος και το θεματικό πάρκο Six Flags Fiesta Texas παρέμειναν προσωρινά κλειστά, αν και στο πάρκο δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές δομικές βλάβες.

Χιλιάδες χωρίς ρεύμα

Η εταιρεία ηλεκτροδότησης CPS Energy ανακοίνωσε ότι στο αποκορύφωμα της κακοκαιρίας περίπου 18.000 πελάτες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα συνεργεία εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για την αποκατάσταση των βλαβών και μέχρι το απόγευμα ο αριθμός των διακοπών είχε περιοριστεί δραστικά, σε μερικές εκατοντάδες συνδέσεις.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα πεσμένα καλώδια και να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε επικίνδυνο σημείο.

Υποστήριξη στους φοιτητές

Αρκετοί από τους ενοίκους του Oasis San Antonio είναι φοιτητές του UTSA.

Η αστυνομία του πανεπιστημίου και οι διοικητικές υπηρεσίες συνεργάζονται με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό για την εξασφάλιση προσωρινής στέγασης και οικονομικής υποστήριξης στους πληγέντες, ενώ το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Επιβεβαιώθηκε ως ανεμοστρόβιλος EF-1

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (National Weather Service), μετά τις πρώτες αυτοψίες, επιβεβαίωσε ότι το φαινόμενο ήταν ανεμοστρόβιλος κατηγορίας EF-1 στην κλίμακα Enhanced Fujita, με εκτιμώμενες μέγιστες ταχύτητες ανέμου που έφτασαν περίπου τα 160 χλμ./ώρα (100 mph).

Ο ανεμοστρόβιλος άγγιξε το έδαφος κοντά στην περιοχή Dominion, διέσχισε την UTSA Boulevard και την εμπορική ζώνη The Rim, αφήνοντας πίσω του μία στενή αλλά έντονα κατεστραμμένη διαδρομή.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η απειλή δεν έχει περάσει, καθώς η νότια και κεντρική περιοχή του Τέξας εξακολουθεί να πλήττεται από ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις, με αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών τις επόμενες ώρες.

Πηγή: skai.gr

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