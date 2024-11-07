Της Πηνελόπης Γκάλιου

Υπό τη σκιά του εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ και την επιστροφή του Ντόναλτ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, συναντώνται σήμερα, στη Βουδαπέστη, στην πέμπτη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, οι αρχηγοί κρατών από τη γηραιά ήπειρο.

Σε μία κρίσιμη συγκυρία αλλαγής σκυτάλης στην προεδρία των ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο πεδίο της ασφάλειας, όπως ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η μετανάστευση και ζητήματα σχετιζόμενα με την οικονομική ασφάλεια και το παγκόσμιο εμπόριο.

Ζητήματα, τα οποία οι εξελίξεις στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τα ωθούν στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων, με δεδομένο ότι η διεθνής κοινότητα αναμένει, πλέον, και με την ανάληψη των καθηκόντων της αμερικανικής προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλαγή στάσης και πολιτικής σε πολλά εξ αυτών που θα επηρεάσουν το status quo αλλά και τις σχέσεις Ευρώπης - ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη ότι ενδεχομένως ο Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει προς μια συνθηκολόγηση της Ουκρανίας» σχολίασε ο διεθνολόγος και Βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης στον ΣΚΑΪ, με δεδομένο ότι και κατά την προεκλογική εκστρατεία ο νέος Αμερικανός πρόεδρος είδε δηλώσει ότι θέλει «να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Μεγάλο προβληματισμό όμως προκαλεί και η αναθεώρηση των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών των ΗΠΑ από τον νέο πρόεδρο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία έλεγε πως «πρέπει να προσέχουμε τα προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα, το Μεξικό, τον Καναδά και την Ε.Ε.» επομένως, σύμφωνα με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ, Άγγελο Συρίγο, «θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα υπάρξουν δασμοί στα προϊόντα». Υπενθύμισε δε, πως «πριν από έξι χρόνια επί Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί στα προϊόντα χάλυβα που στέλναμε (ως Ελλάδα) στην Αμερική, πράγμα που είχε επηρεάσει ένα τμήμα της δικής μας εξαγωγικής βιομηχανίας».

Το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών θα τεθεί στο επίκεντρο και της Άτυπης Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών, που θα διεξαχθεί αύριο στη Βουδαπέστη, και κυρίως το καθιερωμένο δείπνο των ηγετών απόψε, αναζητώντας ένα κοινό βηματισμό έναντι των εξελίξεων. Σε ό,τι αφορά την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με αφορμή την έκθεση Ντράγκι, θα είναι στο επίκεντρο, παρουσία της Κριστίν Λαγκάρντ και του ίδιου του Μάριο Ντράγκι.

Είναι η πρώτη φορά άλλωστε, που οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν αναλυτικά για την έκθεση και θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο για τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος έχει ήδη μιλήσει για πολύ σημαντικό κείμενο, αναμένεται να τονίσει τη σημασία τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης αγαθών κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η ενέργεια και η άμυνα, ενώ θα υπογραμμίσει ότι εκ των πραγμάτων η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα συνδέεται με το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ και τις ευρωατλαντικές σχέσεις.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξάλλου, έχει προϊδεάσει ήδη από χθες για τις θέσεις της ελληνικής πλευράς με τις οποίες προσέρχεται στη Βουδαπέστη, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει δυναμικά τη θέση της σε έναν παγκόσμιο χάρτη συσχετισμών και συμφερόντων που αλλάζει διαρκώς. «Να χαράξει τολμηρούς δρόμους, ώστε να κάνει πιο ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή οικονομία, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή. Να οργανώσουμε ως Ευρωπαίοι επιτέλους την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, αλλά και να δρομολογήσουμε την κοινή μας άμυνα», τόνισε, προσδίδοντας το χαρακτήρα του επείγοντος στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να τονίσει την ανάγκη για μεταρρύθμιση των αγορών ενέργειας και για προώθηση των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Γεγονός που επισημαίνεται στην έκθεσή του ο κ. Ντράγκι, ενώ τη διάσταση αυτή είχε αναδείξει ο Έλληνας πρωθυπουργός και στην επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, τον Σεπτέμβριο, για τις διακυμάνσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ως στρέβλωση της ενιαίας αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, τονίζοντας πως οι φιλοδοξίες της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα, δεν πρέπει να είναι σε βάρος άλλων προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού, όπως οι πόροι για τη Συνοχή. Με αφορμή μάλιστα τις φονικές πλημμύρες στην Ισπανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει την ανάγκη η Ευρώπη να κάνει περισσότερα στον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

