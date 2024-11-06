Αγαπηδάκη: Να στηρίξουμε όσους δεν πάνε στον γιατρό γιατί φοβούνται το κόστος

Ολοκληρώθηκε στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, η επεξεργασία του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού - Σύσταση πανεπιστημιακών κέντρων υγείας και άλλες διατάξεις του υπουργείου Υγείας».

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και «Νίκη». Επιφύλαξη για την τελική στάση τους στην ολομέλεια, τήρησαν το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας και οι «Σπαρτιάτες».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, απάντησε σε όσους παίρνουν αποστάσεις ή διαφωνούν με την ένταξη των αγροτικών γιατρών και των ειδικευόμενων στο θεσμό του προσωπικού γιατρού.

«Φέρνουμε τον προσωπικό γιατρό σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Μου φαίνεται εξαιρετικά αντιφατικό να επικαλούμαστε τα νιάτα, όποτε μας βολεύει, και να λέμε ότι ‘χρειαζόμαστε τους νέους γιατρούς, είναι ικανοί οι νέοι γιατροί' και ταυτόχρονα, μέσα στο Κοινοβούλιο να τους απαξιώνουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους θεωρούμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ‘μαθητούδια, που δεν ξέρουν ιατρική'. Έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, είναι γιατροί, οι οποίοι φροντίζουν τη μάνα, τον πατέρα, τα σόγια όλων μας που είναι στην επαρχία, και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό κάθε μέρα, και νομίζω τους αξίζει να αναγνωρίζουμε το έργο τους», είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η αναπληρώτρια υπουργός επανέλαβε ότι θα εκπαιδευτούν όλοι οι γιατροί - ειδικευμένοι ή μη - στον ρόλο του προσωπικού γιατρού και τόνισε ότι για πρώτη φορά θα υπάρξει κάλυψη για 530.000 παιδιά που θα έχουν δωρεάν προσωπικό παιδίατρο, γιατί την κυβέρνηση την ενδιαφέρει «ο πολίτης που μαστίζεται από τις ανισότητες στην υγεία», ο άνθρωπος που δεν πάει στον γιατρό γιατί φοβάται το κόστος. «Γι' αυτούς τους ανθρώπους δουλεύουμε και το γενικό πληθυσμό βεβαίως. Αλλά στο μυαλό μας είναι πάντοτε οι άνθρωποι που έχουν οικονομική αδυναμία», είπε η κ. Αγαπηδάκη.

Σχολίασε παράλληλα και την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που έχει στο επίκεντρο την χρηματοδότηση της υγείας. «Ξέρετε, από το 2019 μέχρι και σήμερα, η χρηματοδότηση για την υγεία έχει αυξηθεί κατά 50%. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση εδώ και δώδεκα χρόνια. Μας ενδιαφέρει, όχι να μιλάμε θεωρητικά, για τα προβλήματα, αλλά να λύνονται τα προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Υγείας ασχολείται όχι μόνο με την φροντίδα του ασθενούς αλλά και με τον υγιή ώστε να παραμείνει υγιής. Το υπουργείο Υγείας δεν εκπλήρωσε, ως όφειλε, αυτή τη βασική του υποχρέωση, εδώ και 40 χρόνια. Έρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη να το κάνει αυτό», είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη και αναφέρθηκε στα δωρεάν προγράμματα προληπτικού ελέγχου (καρκίνος του μαστού, καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, καρκίνος του παχέος εντέρου) και στο πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που θα «τρέξει» το επόμενο διάστημα.

O υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, είπε πως το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει το ζήτημα της έλλειψης γενικών γιατρών/παθολόγων προκειμένου να έχουν τον ρόλο προσωπικού γιατρού. «Σήμερα, με τον προσωπικό γιατρό καλύπτονται 5,5 εκατομμύρια ασφαλισμένοι. Η δέσμευσή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορέσουμε να πάρουμε και τα χρήματα του ΤΑΑ και να πληρωθεί αυτή η πολύ ακριβή μεταρρύθμιση, είναι να αυξηθούν οι πολίτες που θα έχουν προσωπικό γιατρό, να φτάσουν περίπου τα 8 εκατομμύρια, και συνεπώς πρέπει να βρούμε επιπλέον γιατρούς», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Απαντώντας στην κριτική για την ένταξη των αγροτικών γιατρών και των ειδικευομένων στη δεξαμενή των προσωπικών γιατρών, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι, παρά την κριτική, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίθηκαν στην προτροπή που τους απηύθυνε, να προτείνουν και άλλες ειδικότητες γιατρών που θα μπορούσαν να υπαχθούν στον θεσμό του προσωπικού γιατρού. «Οι γενικοί γιατροί που έχουμε και οι παθολόγοι, δεν φτάνουν για την υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης. Είναι λιγότεροι. Αν προσθέσετε σε αυτό και τις μεγάλες ανάγκες σε παθολόγους στα νοσοκομεία, θα καταλάβετε ότι έχουμε ούτως ή άλλως ανάγκη για παθολόγους. Ε, δεν μπορεί να μην το βλέπετε αυτό και να κάνετε κριτική και να λέτε στην Αγαπηδάκη αυτά που λέτε. Τι να κάνει η Αγαπηδάκη; Να γεννήσει παθολόγους;», είπε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης. «Πραγματικό επιχείρημα εδραζόμενο επί της λογικής για να καταψηφίσει κάποιος αυτό το νομοσχέδιο δεν υπάρχει, για κάποιον που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει ο θεσμός του αγροτικού γιατρού».

Εμφατικά αναφέρθηκε και στην προοπτική ενημέρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς από τον προσωπικό γιατρό. «Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα, τα επόμενα χρόνια, η εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου Υγείας να μπορεί να σχεδιάζει πολιτικές, έχοντας στα χέρια της πραγματικά δεδομένα. Αυτό είναι φοβερό, για την πρόληψη νοσημάτων, για την φαρμακευτική δαπάνη, για την άσκηση πολιτικών δημόσιας υγείας. Αυτό κάνει το νομοσχέδιο. Προσθέτει στο οπλοστάσιο του εκάστοτε υπουργού Υγείας ένα όπλο συγκλονιστικό, αν καταφέρουν να το κάνουν σωστά», είπε ο υπουργός Υγείας.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είπε η εισηγήτρια της ΝΔ, Μαρία Κεφάλα, που ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου. «Με την αναμόρφωση του θεσμού του προσωπικού γιατρού ενισχύουμε το κομμάτι της πρόληψης και της προληπτικής ιατρικής στη χώρα μας, καλύπτουμε πια το σύνολο του πληθυσμού. Προσωπικός γιατρός για όλους τους πολίτες», είπε η εισηγήτρια της ΝΔ και τόνισε ότι στην ουσία, ο προσωπικός γιατρός καθίσταται πυλώνας της προληπτικής ιατρικής. Η κ. Κεφάλα είπε ότι επιγραμματικά, οι βασικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου είναι «περισσότεροι προσωπικοί γιατροί, οικονομικά κίνητρα για νέους γιατρούς, αυτόματη εγγραφή για όσους δεν εγγραφούν στον γιατρό της επιλογής τους έως 1/6/2025. Καθιέρωση συστήματος δεικτών απόδοσης των προσωπικών γιατρών. Προσωπικός παιδίατρος για τα παιδιά. Ίδρυση οκτώ Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας, ένα σε κάθε Ιατρική Σχολή. Σταθμοί τηλεϊατρικής στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας με στόχο τα μέλη ΔΕΠ που θα αναλάβουν το έργο της επείγουσας ιατρικής, να μπορούν να εξετάζουν πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και να συμβουλεύουν κατάλληλα συναδέλφους τους, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά επείγοντα περιστατικά και να μειωθούν αχρείαστες διακομιδές».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ανέφερε ότι η ΝΔ αναγκάζεται μετά την «αποτυχία του νόμου Πλεύρη» για τον προσωπικό γιατρό, να καταφύγει σε λύσεις ανάγκης αν και κυβερνάει από 2019, και ενώ στο διάστημα αυτό θα μπορούσε να εντάξει κίνητρα για να υπάρχουν περισσότεροι παθολόγοι και γενικοί γιατροί που είναι αναγκαίοι για να στηρίξουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε λάθος να μετατρέπονται «εν μια νυκτί» οι αγροτικοί γιατροί σε προσωπικούς γιατρούς. «Δεν θα συμβάλει αυτό σε καμία μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δεν θα συντελέσει στις πολιτικές πρόληψης των νόσων και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Αυτοί οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών και παρά τη μηνιαία εκπαίδευση, ξέρετε ότι το μόνο που θα κάνουν, είναι να συνταγογραφούν, να περάσουν ενδεχομένως τους 1500 ΑΜΚΑ και τα ονόματα των ασθενών μέσα σε ένα αρχείο και τελειώσαμε», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης είπε ότι παρά τον χρόνο που είχε για να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κύριο μέλημά της σήμερα είναι η κάλυψη της συμβατικής υποχρέωσης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Αυτό είναι θλιβερή διαπίστωση για τους Έλληνες την τύχη των οποίων διαχειρίζεστε τα τελευταία έξι χρόνια, λόγω ατολμίας και έλλειψης πολιτικής βούλησης. Ξέρουμε ποια είναι η λύση ώστε να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς για να καλύψουν τις θέσεις. Εσείς αποφασίσατε να τρέχετε την τελευταία στιγμή και να εντάξετε μέσα στους στόχους αυτούς και τους αγροτικούς γιατρούς», είπε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίμαρης κάλεσε το υπουργείο Υγείας να απαντήσει σε ποια μελέτη βασίστηκε το νομοθέτημα που κατέθεσε στη Βουλή και ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, είπε ότι θα πρέπει να συνδεθούν όλοι με τον προσωπικό γιατρό, «ψάχνοντας μέσα από ένα σκορποχώρι σημείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, κατεύθυνση που υπονομεύει τον ενιαίο και επιτελικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το σύστημα υγείας». Ακούγεται ως κακόγουστο αστείο, είπε επίσης ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο ισχυρισμός πως θα περιέχονται υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής υγείας στην οικογένεια, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στους χρόνιους και ψυχικά πάσχοντες, «όταν πλέον η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ανύπαρκτη, υπό διάλυση στην ουσία, με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων και κλάδων υγειονομικών».

«Προσωπικός γιατρός, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος θα ασκεί το λειτούργημα στον τόπο που επέλεξε να μείνει μόνιμα και όχι σε άλλο τόπο, στον οποίο μένει προσωρινά και αναγκαστικά στην αρχή της θητείας του», είπε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου. Η βουλευτής κατηγόρησε την κυβέρνηση, ότι οι πολίτες της περιφέρειας συνεχίζουν να μην αισθάνονται την πολιτεία σύμμαχο και βοηθό τους, δεν στηρίζονται με συστήματα υγείας επαρκή και αποτελεσματικά.

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο δεν επιφέρει πραγματική μεταρρύθμιση, αλλά επιλέγει να καλύψει τα κενά των προσωπικών ιατρών, επιστρατεύοντας ειδικευόμενους στον τομέα της γενικής οικογενειακής ιατρικής και ιατρούς που ακόμα δεν έχουν επιλέξει εξειδίκευση και υπηρετούν σε θέσεις υπηρεσίας υπαίθρου. «Ο εκπαιδευόμενος ακόμα ιατρός, δεν έχει την εμπειρία που απαιτείται προκειμένου να προχωρήσει σε κάθε περίπτωση στην αναγκαία αξιολόγηση, με την ακρίβεια που απαιτείται, τόσο για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς που είναι και το σημαντικότερο, όσο και για την ορθή επιλογή των ιατρικών πράξεων που χρειάζονται», είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Εμείς σας κατηγορούμε για αποτυχία ισότιμης, καθολικής, δωρεάν και αξιόπιστης φροντίδας υγείας, τόσο στην τριτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια, όσο και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και αυτή την αποτυχία δεν την υποστηρίζουμε εμείς που μας κατηγορείτε για κομματική σκοπιμότητα, αλλά την αποτυπώνουν οι αριθμοί», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Οζγκιούρ Φερχάτ. Ο βουλευτής αναφέρθηκε σε στοιχεία της Eurostat στα οποία «καταγράφεται διπλασιασμός των ακάλυπτων αναγκών υγείας του πληθυσμού την τελευταία πενταετία, με το κόστος των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα να είναι η βασική αιτία αυτών των ακάλυπτων αναγκών, καθώς και δραματική επιδείνωση της υπερβάλλουσας θνησιμότητας στη χώρα που την κατατάσσει δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Το νομοσχέδιο είναι καταδικασμένο να αποτύχει, εκτίμησε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης», Νίκος Παπαδόπουλος, και παρατήρησε ότι από αυτό απουσιάζει μέριμνα για αύξηση πόρων στην υγεία και προσλήψεις.

«Το νομοσχέδιο τυπικά προσπαθεί να καλύψει τα κενά, όμως στην πράξη δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, διότι πάρα πολλοί πολίτες απλώς θα δηλώσουν στο ΑΜΚΑ τους έναν προσωπικό γιατρό, όμως δεν θα έχουν προσήκουσες υπηρεσίες υγείας», είπε ο ειδικός αγορητής των «Σπαρτιατών», Πέτρος Δημητριάδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

