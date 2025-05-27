Στη Μόσχα για 2η μέρα ο Φιντάν - Σήμερα η συνάντηση με Λαβρόφ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησαν στη διάρκεια χθεσινής συνάντησής τους στη Μόσχα τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τις εξελίξεις, μετά τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, δήλωσε πηγή του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Φιντάν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στη Μόσχα, όπου τη Δευτέρα συναντήθηκε με τον Πούτιν, όπως και με τον Ρώσο επικεφαλής διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Ο Φιντάν θα έχει συνομιλίες σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Στη συνάντησή τους, Πούτιν και Φιντάν αναφέρθηκαν «στις πρωτοβουλίες που έγιναν πρόσφατα για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας (και) τις εξελίξεις μετά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε η τουρκική πηγή.

Επίσης, συζητήθηκαν διμερή οικονομικά θέματα και ενεργειακά ζητήματα, πρόσθεσε η πηγή.

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι βασικό θέμα των συνομιλιών θα είναι οι διμερείς σχέσεις, αλλά θα συζητηθεί και η Ουκρανία.

Πριν από τη συνάντηση των δύο ανδρών, η τουρκική πηγή είχε επισημάνει ότι ο Φιντάν θα επαναλάβει την πρόταση της Άγκυρας να φιλοξενήσει τις δύο πλευρές και να εξακολουθήσει να έχει ρόλο «μεσολαβητή».

Αν και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ούτε έχει αποφασιστεί ο τόπος για τη διεξαγωγή νέων συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η Τουρκία έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι μπορεί να τις φιλοξενήσει.

Αντιπροσωπείες από τη Ρωσία και την Ουκρανία συναντήθηκαν νωρίτερα τον Μάιο στην Κωνσταντινούπολη, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2022.

Ο Φιντάν αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το Κίεβο αργότερα μέσα στην εβδομάδα για να συναντηθεί με Ουκρανούς αξιωματούχους και να συζητήσουν τις εξελίξεις μετά τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Ρωσικές πηγές έχουν επισημάνει ότι πιθανές χώρες για τη διεξαγωγή νέων διαπραγματεύσεων με το Κίεβο είναι η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν.

