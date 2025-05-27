Λίβερπουλ: 4 σοβαρά τραυματίες από την επίθεση στους πανηγυρισμούς της Λίβερπουλ

Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά την επίθεση ενός άνδρα με αυτοκίνητο σε φιλάθλους της Λίβερπουλ ανακοίνωσε την Τρίτη ο δήμαρχος της πόλης. Ο δράστης οδήγησε το αυτοκίνητό του σε πλήθος οπαδών της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια της παρέλασης της ομάδας για την κατάκτηση του τίτλου της Premier League, προκαλώντας πανικό.

Η βρετανική αστυνομία πιστεύει ότι το περιστατικό, στο κατάμεστο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ ήταν μεμονωμένο, και δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια, αλλά δεν διευκρίνισε γιατί ή πώς ο δράστης κατόρθωσε να φθάσει στο κέντρο και να τραυματίσει δεκάδες ανθρώπους.

Η αστυνομία δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι 20 άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και άλλα 27 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Ο δήμαρχος της μητροπολιτικής περιοχής του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόδεραμ, δήλωσε στο BBC ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν τέσσερα άτομα που είναι πολύ, πολύ τραυματισμένα στο νοσοκομείο».

«Ελπίζουμε φυσικά ότι θα τα καταφέρουν» τόνισε ο Στιβ Ρόδεραμ.

Με τους περισσότερους ανθρώπους να μην εργάζονται για την εαρινή αργία, οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για να παρακολουθήσουν την ομάδα της Λίβερπουλ να γυρίζει την πόλη με ανοιχτό λεωφορείο μαζί με το τρόπαιο της Premier League.

Η Λίβερπουλ κέρδισε το τελευταίο πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, όταν οι εορτασμοί δεν επιτρέπονταν λόγω των lockdown.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το αυτοκίνητο χτύπησε τους θεατές καθώς η εκδήλωση τελείωνε. Η αστυνομία έσπευσε να δώσει μια περιγραφή του άνδρα που συνέλαβε, λέγοντας περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό ότι είχε συλλάβει έναν «53χρονο λευκό Βρετανό από την περιοχή του Λίβερπουλ».

Απόστρατοι αστυνομικοί και πολιτικοί δήλωσαν ότι αυτή η ανακοίνωση ήταν απαραίτητη για να μην υπάρξουν εικασίες στα κοινωνικά δίκτυα ότι το επεισόδιο ήταν ισλαμιστική επίθεση.

«Αυτή ήταν μια από τις πρώτες μου ανησυχίες, ότι έπρεπε να βγάλουμε γρήγορα την ιστορία στη δημοσιότητα», δήλωσε ο δήμαρχος Ρόδεραμ στο BBC.

«Αν υπάρχει κενό, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θα προσπαθήσουν να πυροδοτήσουν την κατάσταση και να δημιουργήσουν αυτή την εικασία και να διαδώσουν παραπληροφόρηση».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία αντίδρασή τους, λέγοντας: «Όλοι, ειδικά τα παιδιά, θα πρέπει να μπορούν να γιορτάζουν τους ήρωές τους χωρίς αυτή τη φρίκη».

