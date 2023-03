Στη Μόσχα αποψιλώνουν δάση για να εγκαταστήσουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Σύμφωνα με τον ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας The Insider, στη Μόσχα εμφανίσθηκαν τουλάχιστον τρεις εκτάσεις στις οποίες θα εγκατασταθούν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Μια εκ των τριών αυτών εκτάσεων βρίσκεται στην επικράτεια των πειραματικών αγρών της Ακαδημίας Αγροτικής Οικονομίας της Μόσχας, Τιμιριάζεφ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των δημοσιογράφων ερευνητών, στην έκταση αυτή έχουν εγκατασταθεί αντιαεροπορικά συστήματα S-400 και συστήματα ραντάρ 92N6Е και 96L6Е.



The trees in parks and forests in Moscow getting cut down to prepare the sites for the needs of the Ministry of Defense, including the installation of air defense.



Kyiv in 3 days anyone?#Russia #RussiaIsCollapsing https://t.co/P0Gm4ES7I0