Στη Λευκωσία ο Ζελένσκι - Συνομιλίες με Χριστοδουλίδη

Η Κύπρος ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τετάρτη, σηματοδοτώντας την έναρξη της εξάμηνης θητείας της με μια συνάντηση στη Λευκωσία, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σημειώνει το Reuters.

Είναι η δεύτερη φορά που το νησί της Ανατολικής Μεσογείου αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ. Σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί αργότερα την Τετάρτη στη Λευκωσία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι χωρών της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, υπογραμμίζοντας τη φιλοδοξία της Κύπρου να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής.

Σημειώνοντας τις «συνεχείς και πολυάριθμες» προκλήσεις, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε: «Ως Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθούμε σε αυτή την θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έναν και μόνο στόχο: να ενισχύσουμε, επειδή αυτό είναι το αίτημα που προκύπτει από τις διεθνείς εξελίξεις, την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Ο Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Ζελένσκι την Τετάρτη και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει εκτενείς συνομιλίες με τον Ζελένσκι, τη Φον ντερ Λάιεν και τον Κόστα. Η παρουσία του Ζελένσκι θεωρήθηκε ως πολιτικό μήνυμα της συνεχιζόμενης υποστήριξης της ΕΕ προς το Κίεβο, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο.

Η Κύπρος προσχώρησε στην ΕΕ το 2004.

Πηγή: skai.gr

