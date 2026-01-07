Ένας υπάλληλος της ιαπωνικής υπηρεσίας πυρηνικής ασφάλειας έχασε το υπηρεσιακό του τηλέφωνο, το οποίο περιείχε απόρρητες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια προσωπικού ταξιδιού του στην Κίνα.

Το τηλέφωνο περιείχε εμπιστευτικά στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού που ασχολείται με θέματα πυρηνικής ασφάλειας στην Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης (NRA).

Όπως αναφέρει το BBC, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν τα ευαίσθητα δεδομένα διέρρευσαν.

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που η Ιαπωνία προσπαθεί να αναβιώσει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς της, έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία.

Η Ιαπωνία διέταξε το κλείσιμο όλων των πυρηνικών αντιδραστήρων της το 2011, μετά τον σεισμό 9 Ρίχτερ και το τεράστιο τσουνάμι που προκάλεσαν την κατάρρευση του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα.

Η NRA ιδρύθηκε μετά την πυρηνική καταστροφή, με σκοπό την εποπτεία της πυρηνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της επανεκκίνησης των αντιδραστήρων της χώρας.

Ο υπάλληλος της NRA πιστεύεται ότι έχασε το υπηρεσιακό του τηλέφωνο στις 3 Νοεμβρίου, ενώ υποβαλλόταν σε έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Σαγκάης, κατά τη διάρκεια προσωπικού ταξιδιού. Ο ίδιος παρατήρησε ότι το τηλέφωνο ήταν άφαντο τρεις ημέρες αργότερα. Έψαξε στο αεροδρόμιο, αλλά δεν το βρήκε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi, η NRA χορηγεί κινητά τηλέφωνα σε ορισμένους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η υπηρεσία ανέφερε το περιστατικό στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της χώρας και προειδοποίησε τους υπαλλήλους να μην μεταφέρουν υπηρεσιακά τηλέφωνα στο εξωτερικό.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που πυρηνικοί αξιωματούχοι της Ιαπωνίας γίνονται πρωτοσέλιδο για παραλείψεις ασφαλείας.

Το 2023, υπάλληλος του πυρηνικού σταθμού Kashiwazaki-Kariwa, της μεγαλύτερης πυρηνικής εγκατάστασης στον κόσμο, έχασε μια στοίβα εγγράφων, τα οποία είχε αφήσει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του. Και τον περασμένο Νοέμβριο, άλλος υπάλληλος του ίδιου σταθμού αντέγραψε απόρρητα έγγραφα και τα κλείδωσε σε γραφείο.

