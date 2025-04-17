Πόλα Ξινίς: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής δικαστής που τα έβαλε με τον Τραμπ για την κατά λάθος απέλαση μετανάστη

Μια ελληνικής καταγωγής δικαστής τα έχει βάλει με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι εντελώς παράνομο αυτό που συνέβη» ανέφερε η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Πόλα Ξινίς αναφερόμενη στην υπόθεση της κατά λάθος απέλασης ενός μετανάστη στο Ελ Σαλβαδόρ.

Πρόκειται για την υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο οποίος απελάθηκε, ενώ είναι παντρεμένος με Αμερικανίδα πολίτη.

Η Ξινίς ζήτησε να ενημερωθεί για το πού βρίσκεται ο απελαθείς και ζήτησε εξηγήσεις για το πώς η κυβέρνηση θα τον φέρει πίσω στις ΗΠΑ, καθώς είχε εκδοθεί σχετική εντολή από το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Μπορείτε να μου πείτε τι μπορείτε, τι δεν μπορείτε και γιατί», είπε στους δικηγόρους που εκπροσωπούν την αμερικανική κυβέρνηση, στην αίθουσα του δικαστηρίου της, στο Μέριλαντ. «Αλλά εμείς θα καταγράψουμε τι κάνει ή δεν κάνει η κυβέρνηση», σημείωσε, επιπλήττοντας την κυβέρνηση.

Και δικαστής στην Ουάσινγκτον διέταξε την κυβέρνηση να σταματήσει τις πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ελ Σαλβαδόρ, ωστόσο η πολιτεία δεν έχει συμμορφωθεί. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει έρθει σε ρήξη με τους δικαστές, ζητώντας παραπομπή όσων αποφαίνονται εναντίον του.

Ποια είναι η Πόλα Ξινίς

Η Ξινίς διορίστηκε το 2015 από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και ο διορισμός της επιβεβαιώθηκε την επόμενη χρονιά και στη Γερουσία με ψήφους 53-34.

Με καταγωγή από τη Mineola της Νέας Υόρκης, η Ξινίς φοίτησε στο Κολέγιο Vassar και στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, απ' όπου αποφοίτησε το 1991 «με ύψιστη διάκριση», σύμφωνα με το βιογραφικό της. Αποφοίτησε και από τη Νομική Σχολή του Γέιλ το 1997 και εργάστηκε ως βοηθός της περιφερειακής δικαστού του Εφετείου των ΗΠΑ για την Τέταρτη Περιφέρεια, Νταϊάνα Γκρίμπον Μοτς.

«Ήταν μια εξαιρετικά ικανή νεαρή δικηγόρος και πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετικά ικανή περιφερειακή δικαστής», ανέφερε η Μοτς. «Είναι σχολαστική και γράφει με σαφήνεια και πιστεύω ότι η κρίση της είναι εξαιρετική», τόνισε η δικαστής.

Η Μοτς, η οποία είναι πλέον ανώτατη δικαστής επαίνεσε την Ξινίς, λέγοντας πως είναι «απόλυτα ειλικρινής» και «εύκολη στη συνεργασία», χωρίς να δείχνει εγωισμό, όπως συμβαίνει συχνά σε υπαλλήλους που είναι σε υψηλές θέσεις.

«Αυτό θέλουμε να κάνουν οι δικαστές, να μην επηρεάζονται από πολιτικές απόψεις. ...Νομίζω ότι αποτελεί ένα είδος μοντέλου για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι δικαστές και, κατά την εμπειρία μου, ενήργησε πάντα με αυτόν τον τρόπο», σημείωσε.

Μετά τη συνεργασία με τη Μοτς, η Ξινίς εργάστηκε ως δικηγόρος για το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Δημόσιου Υπερασπιστή στο Μέριλαντ, σύμφωνα με το βιογραφικό της και υπηρέτησε ως προϊσταμένη δικηγόρος έρευνας και συγγραφής και διευθύντρια εκπαίδευσης. Έδωσε διαλέξεις για θέματα όπως ο αποτελεσματικός μετριασμός της ποινής και οι τροποποιήσεις των κατευθυντήριων γραμμών των ΗΠΑ για την επιβολή ποινών.

Στη συνέχεια μπήκε στον ιδιωτικό τομέα και εντάχθηκε στην εταιρεία Murphy, Falcon & Murphy της Βαλτιμόρης όπου έγινε εταίρος το 2013. Επίσης, ασχολήθηκε με σύνθετες αστικές αγωγές και είχε προκαλέσει την οργή αστυνομικών καθώς υπερασπίστηκε θύματα αστυνομικής βίας.

Το 2020, τα είχε βάλει και με τη διεύθυνση μιας μεγάλης φυλακής του Μέριλαντ καθώς είχε αναλάβει υπόθεση στην οποία κατηγορούνταν πως δεν είχε προστατεύσει τους κρατούμενους στη φυλακή της κομητείας.

«Νομίζω ότι ήταν πολύ δίκαιη», δήλωσε η διευθύντρια των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. «Νομίζω ότι άκουσε τα γεγονότα και ανταποκρίθηκε σε αυτά», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Γκαρσία, η δικαστής έχει βάλει στόχο να επιστρέψει ο άνθρωπος στις ΗΠΑ και είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τη διαμάχη με την κυβέρνηση του Τραμπ.

Ποιος είναι ο μετανάστης που απελάθηκε κατά λάθος

Σαλβαδοριανός, παντρεμένος με Αμερικανίδα, πατέρας μικρού παιδιού, κάτοικος Μέριλαντ, ο Αμπρέγο Γκαρσία ήταν ανάμεσα στους 250 και πλέον άνδρες που απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία κατηγόρησε τους περισσότερους εξ αυτών πως ανήκαν στη συμμορία Tren de Aragua, ιδρυθείσα στη Βενεζουέλα κι αναγορευθείσα «τρομοκρατική» οργάνωση από την Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο.

Κατόπιν, η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχτηκε στη δικαιοσύνη πως η απέλασή του ήταν αποτέλεσμα «διοικητικού λάθους», καθώς ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για την απέλασή του στο Σαλβαδόρ ακυρώθηκε τελεσίδικα από ομοσπονδιακό δικαστήριο το 2019.

Ωστόσο, ανέφεραν πως δεν είναι σε θέση να διορθώσουν το λάθος αυτό, καθώς ο Γκαρσία είναι πλέον κρατούμενος των σαλβαδοριανών αρχών.

