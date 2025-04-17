Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε τη νύχτα υποδομές της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατός «θα παρέμβει κατά της όποιας απόπειρας της Χεζμπολάχ να ξαναχτίσει ή να δημιουργήσει στρατιωτική παρουσία με πολιτικά προσχήματα», δήλωσε σε ανακοίνωση.

Παρά την κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθετεί τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ο στρατός δεν έδωσε καμία διευκρίνιση για τις τοποθεσίες που στοχοθετήθηκαν την περασμένη νύχτα, για το είδος των πληγμάτων ή ακόμα και για το αποτέλεσμά τους.

Ο πόλεμος που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023 μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ώθησε τη Χεζμπολάχ να ανοίξει μέτωπο με το Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο σε υποστήριξη της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου, προβλέπει την ανάπτυξη μόνον κυανοκράνων του ΟΗΕ και του λιβανικού στρατού στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ, η οποία αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο, πρέπει να αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα ισραηλινά σύνορα, και να διαλύσει τις εναπομείνασες στρατιωτικές της υποδομές στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός, που έπρεπε να αποσυρθεί πλήρως από τον νότιο Λίβανο, παρέμεινε σε πέντε στρατηγικές θέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

