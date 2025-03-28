Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε σήμερα πως οι πόρτες της χώρας του «θα ανοίγουν ολοένα πιο διάπλατα», κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο Πεκίνο με τους επικεφαλής μεγάλων ξένων εταιρειών.

«Η Κίνα έχει δεσμευτεί σθεναρά να συνεχίσει την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και να ανοίξει» και οι πύλες της «θα ανοίγουν ολοένα πιο διάπλατα», είπε ο κ. Σι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με παρόντες, μεταξύ άλλων, τους επικεφαλής της εταιρείας επενδύσεων Bridgewater, του ομίλου Samsung, της Saudi ARAMCO κ.λπ..

Ακόμη, ο πρόεδρος της Κίνας έκρινε πως το ελεύθερο εμπόριο και η πολυμερής συνεργασία αντιμετωπίζουν «σοβαρές προκλήσεις», τονίζοντας ότι οι «μονομερείς προσεγγίσεις και ο προστατευτισμός εντείνονται».

Ο ασιατικός κολοσσός προσπαθεί να προσελκύσει ξένες εταιρείες, καθώς είναι βασικός στόχος του εμπορικού πολέμου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε όλα τα κινεζικά προϊόντα τα οποία εισάγονται στη χώρα του.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατρέψει τους τελωνειακούς δασμούς σε ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής πολιτικής του, της κοινωνικής πολιτικής του, αλλά και της διπλωματικής προσέγγισής του.

Η Κίνα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ (295,4 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου).

Το Πεκίνο «έχει δεσμευτεί σε ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, επιτάχυνση του μετασχηματισμού της, πράσινου, ψηφιακού και έξυπνου, και διαθέτει ισχυρό δυναμικό υποστήριξης της βιομηχανίας», είπε ο κ. Σι.

Οι ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα «μπορούν να αναπτύξουν τα ατού και τις δυνατότητές τους αποκτώντας πλεονέκτημα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό», υπογράμμισε ακόμη ο κινέζος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.