Στη Γερμανία η νυχτερινή ζωή πεθαίνει

Σχεδόν στο μισό έχει μειωθεί μέσα σε μια δεκαετία ο αριθμός των νυχτερινών κλαμπ στη Γερμανία. Ο κλάδος προειδοποιεί για νέα λουκέτα. Οι νέοι μοιάζουν να αποφεύγουν συστηματικά πλέον τις υπερβολές, γεγονός που ανησυχεί, αν όχι τρομάζει, τους ιδιοκτήτες κλαμπ σε ολόκληρη τη Γερμανία: στο Βερολίνο, την Φρανκφούρτη, τη Λειψία, την Κολωνία, τη Στουτγκάρδη, το Αμβούργο και το Μόναχο.



Τις τελευταίες δεκαετίες το Βερολίνο συντηρούσε με επιτυχία τον μύθο της πρωτεύουσας των κλαμπ. Το 1978 άνοιξε τις πύλες του το Dschungel (Ζούγκλα) στην περιοχή Σένμπεργκ, όπου διασκέδαζαν οι θρυλικοί μουσικοί Ντέβιντ Μπόουι και Ίγκι Ποπ. Μετά την Επανένωση Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας το 1990 τα κλαμπ έζησαν μεγάλες δόξες με πολύ σεξ, ναρκωτικά και ηλεκτρονική μουσική, ειδικά στο πρώην ανατολικό Βερολίνο. Το «εξειδικευμένο» σε Techno και House μουσική Berghain, για παράδειγμα, που άρχισε να λειτουργεί το 2004, είχε αυστηρή πόρτα, μεγάλες ουρές, σκοτεινά δωμάτια, διάσημους DJ και γυμνούς χορευτές.



Από το 2020 και μετά η νυχτερινή ζωή στα κλαμπ βιώνει πρωτοφανή υποχώρηση. Ιστορικά κλαμπ, όπως το Wilde Renate ή το Watergate, κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Η «Επιτροπή Κλαμπ» της γερμανικής πρωτεύουσας προειδοποιεί για ολοένα περισσότερα λουκέτα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σχεδόν το 50% των κλαμπ, που συμμετείχαν στην έρευνα, σκέφτονται να κλείσουν μια για πάντα τις πύλες τους μέσα στο 2025.

Προτιμότερα Spotify και Tinder από μια έξοδο

Διαφορετική είναι η εκτίμηση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Γερμανικών Κλαμπ και Κέντρων Διασκέδασης, η οποία ανήκει στην Ομοσπονδία Ξενοδόχων και Εστίασης DEHOGA. Η εκπρόσωπος Ορέλιε Μπέργκεν δηλώνει: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τα κλαμπ πεθαίνουν». Παραδέχεται ωστόσο ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει καθημερινά πολλές προκλήσεις, όπως «συνεχώς αυξανόμενα τέλη πνευματικών δικαιωμάτων, την αύξηση της γραφειοκρατίας και τις επιπτώσεις των χαμηλών εισοδημάτων μεταξύ των νέων».



Στις αιτίες για την πρωτοφανή κρίση των κλαμπ περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες συνεχούς ροής (streaming) καθώς και η κοινωνική δικτύωση, που ικανοποιούν πλέον ανάγκες, τις οποίες παλαιότερα κάλυπταν αποκλειστικά και μόνο τα νυχτερινά κλαμπ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δημοφιλείς εφαρμογές, μουσικής Spotify και γνωριμιών Tinder. Συν τοις άλλοις, μεγάλα φεστιβάλ ή γιορτές με χορό που διοργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε μικρές και μεγάλες αίθουσες, ακόμη και σε... αχυρώνες ή λιβάδια, προσελκύουν ολοένα περισσότερους επισκέπτες.



Λαμβάνοντας υπόψιν όλα αυτά, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στην ηλιακή ομάδα, στην οποία απευθύνονται κυρίως τα νυχτερινά κλαμπ: στους νέους 18 έως 25 ετών. Οι έρευνες γύρω από τον τρόπο διασκέδασης επιβεβαιώνουν εν μέρει τις προκαταλήψεις απέναντι στην γενιά Z, η οποία αποφεύγει το άγχος, τρώει υγιεινά, κάνει λιγότερο σεξ και κοιμάται περισσότερο. Ορισμένα από τα κλισέ αποδεικνύονται και επιστημονικά: Οι νέοι σήμερα, για παράδειγμα, πίνουν λιγότερο αλκοόλ από ό,τι οι προηγούμενες γενιές.

«Is the Party Over?»

Η έξοδος του Σαββάτου για διασκέδαση δεν αποτελεί πλέον μονόδρομο. Είναι απλώς μια από πολλές επιλογές. Η εταιρεία συμβούλων Havas συνέταξε φέτος έκθεση με αντικείμενο τις διεθνείς τάσεις. Τίτλος της «Is the Party Over?» («Τελείωσε το πάρτι;») με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων. Σύμφωνα με την έκθεση τα προγράμματα οικιακής ψυχαγωγίας, οι υπηρεσίες παράδοσης φαγητού και οι διαδικτυακές συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του λοκντάουν της πανδημίας επηρεάζουν μέχρι σήμερα την νυχτερινή ζωή.



Ενδιαφέρον έχει ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων της γενιάς Z προτιμά να μένει σπίτι το Σαββατοκύριακο. Στους περισσότερους αρέσει να διασκεδάζουν στο σπίτι ή με φίλους παρά σε κλαμπ. Περίπου το 75% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατηρούν τον αυτοέλεγχο και να μην παρεκτρέπονται σε δημόσιο χώρο πχ. όταν είναι μεθυσμένοι.



Επιπλέον, ειδήσεις για τρομοκρατικά χτυπήματα, σεξουαλικές επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε κλαμπ ενισχύουν την ευαισθητοποίηση για ασφάλεια της νεότερης γενιάς, που δείχνει ανοιχτά την προτίμησή της στον προστατευμένο χώρο ενός σπιτιού ή στην παρέα φίλων και γνωστών.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

