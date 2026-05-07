Αποζημίωση σε Γερμανό τουρίστα επειδή δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα

Ένας Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση άνω των 900 ευρώ, αφού δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα λόγω άλλων επισκεπτών που τις κρατούσαν με πετσέτες.

Ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έγιναν γνωστά, έκανε διακοπές στην Ελλάδα με την οικογένειά του το 2024 και δήλωσε ότι περνούσε 20 λεπτά καθημερινά προσπαθώντας να βρει ξαπλώστρα, παρότι ξυπνούσε στις 06:00.

Στη συνέχεια μήνυσε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα, υποστηρίζοντας ότι οι ξαπλώστρες κρατούνταν τόσο συχνά ώστε ήταν ουσιαστικά αδύνατο να χρησιμοποιηθούν, σημειώνει το BBC.

Δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το πακέτο διακοπών της, καθώς αυτό ήταν «ελαττωματικό».

Ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να ταξιδέψει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους στην Κω.

Στα επιχειρήματά του προς το δικαστήριο, ανέφερε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν εφάρμοσε την απαγόρευση του ξενοδοχείου σχετικά με την κράτηση ξαπλωστρών με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους πελάτες που ακολουθούσαν αυτή την πρακτική.

Πρόσθεσε ότι ακόμη και όταν η οικογένειά του σηκωνόταν στις 06:00, δεν υπήρχαν διαθέσιμες ξαπλώστρες και τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο πάτωμα.

Αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει αποζημίωση 350 ευρώ, οι δικαστές αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή 986,70 ευρώ.

Τόνισαν ότι, παρόλο που η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει ότι κάθε πελάτης θα είχε πρόσβαση σε ξαπλώστρα οποιαδήποτε στιγμή, είχε υποχρέωση να εξασφαλίσει μια οργανωτική δομή που να εγγυάται μια «λογική» αναλογία ξαπλωστρών προς επισκέπτες.

Πολλοί τουρίστες έχουν έρθει αντιμέτωποι με τους λεγόμενους «πολέμους για τις ξαπλώστρες» ή το «πρωινό σπριντ», δηλαδή την πρακτική κράτησης ξαπλωστρών με πετσέτες.

Πέρσι, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν παραθεριστές στην Τενερίφη να κοιμούνται πάνω σε ξαπλώστρες για να εξασφαλίσουν μια θέση δίπλα στην πισίνα.

