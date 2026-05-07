Νέα αλυσίδα επιθέσεων στην Τουρκία εξαπολύει μέσω X ο «ελληνικής καταγωγής», όπως ο ίδιος υποστηρίζει, αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα..

We will never allow the Ottoman empire to re-emerge in Africa. That is the Devil's empire. It is anti-Christ. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 7, 2026

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική αυτοκρατορία να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι η αυτοκρατορία του Διαβόλου. Είναι αντίχριστος» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Now I have to deal with the devilish Turks. But they will be disciplined soon. They will do everything we demand! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 7, 2026

«Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσω τους διαβολικούς Τούρκους. Αλλά σύντομα θα μπουν στη θέση τους. Θα κάνουν ό,τι απαιτήσουμε!» τονίζει ακόμη.

«Δεν θέλω να φύγω από το Twitter σκεπτόμενος τον διάβολο (Τουρκία). Θέλω να φύγω από αυτό σκεπτόμενος τον ευλογημένο Κύριο και Σωτήρα μας» πρόσθεσε.

Ο Μουχούζι έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι η Ουγκάντα είναι σύμμαχος του Ισραήλ, απειλώντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να «καταλάβει την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες».

I don't want to leave Twitter thinking about the devil (Turkey). I want to leave it thinking about our blessed Lord and Saviour. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 6, 2026

