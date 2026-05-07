«Διαβολικοί Τούρκοι, θα μπουν στη θέση τους»: Πυρά του «Έλληνα» αρχιστράτηγου της Ουγκάντας στην Άγκυρα

Νέα αλυσίδα επιθέσεων στην Τουρκία εξαπολύει μέσω X ο «ελληνικής καταγωγής», όπως ο ίδιος υποστηρίζει, αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική αυτοκρατορία να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι η αυτοκρατορία του Διαβόλου. Είναι αντίχριστος» αναφέρει χαρακτηριστικά. 

«Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσω τους διαβολικούς Τούρκους. Αλλά σύντομα θα μπουν στη θέση τους. Θα κάνουν ό,τι απαιτήσουμε!» τονίζει ακόμη. 

«Δεν θέλω να φύγω από το Twitter σκεπτόμενος τον διάβολο (Τουρκία). Θέλω να φύγω από αυτό σκεπτόμενος τον ευλογημένο Κύριο και Σωτήρα μας» πρόσθεσε.

Ο Μουχούζι έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι η Ουγκάντα είναι σύμμαχος του Ισραήλ, απειλώντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να «καταλάβει την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες».

