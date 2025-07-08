Στη δημοσιότητα έδωσε τη συνέντευξη που πήρε από τον ηγέτη του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, παρά τον σάλο και τις αντιδράσεις στην Κύπρο.

Η συνέντευξη, αναρτήθηκε στο αγγλικό κανάλι του Φειδία Παναγιώτου, με τίτλο: «Ερσίν Τατάρ: Ο ηγέτης ενός κράτους που δεν αναγνωρίζει κανείς».

Ο ευρωβουλευτής είχε δεχτεί σφοδρά πυρά από όλο το πολιτικό φάσμα της Κύπρου αλλά και την κυβέρνηση για την απόφασή του να λάβει συνέντευξη από τον κατοχικό ηγέτη και μάλιστα στο λεγόμενο «προεδρικό μέγαρο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είχε σχολιάσει σχετικά: «Είναι λυπηρό ένας ευρωβουλευτής που εξελέγη από τον κυπριακό λαό για να τον εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προβαίνει σε ενέργειες που τυγχάνουν εκμετάλλευσης από το κατοχικό καθεστώς για προώθηση του απαράδεκτου αφηγήματος του».

Μάλιστα μετά το ξέσπασμα των αντιδράσεων, ο Ερσίν Τατάρ παρότρυνε τον ευρωβουλευτή «να μην υποκύψει στις απειλές» και να δημοσιεύσει τη συνέντευξη, όπως και έκανε.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

