«Αν η Τουρκία θέλει F-35, τότε οι S-400 πρέπει να φύγουν από την κυριότητα και την κυριαρχία της Τουρκίας» δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε εβδομαδιαία τουρκική εφημερίδα και εξηγεί τους όρους των ΗΠΑ.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι υπήρξαν προσπάθειες να βρεθεί φόρμουλα ώστε οι S400 να παραμείνουν στην Τουρκία απενεργοποιημένοι και ίσως υπό τον έλεγχο των Αμερικανών για να περάσει το ζήτημα των F35 από το Κογκρέσο, αλλά οι συνομιλίες έχουν αποτύχει και τώρα αναζητείται μια άλλη φόρμουλα, η οποία πρέπει να ικανοποιεί και τους Αμερικανούς αλλά να μην εξοργίσουν και τη Μόσχα.

Κατηγορητήρια για άρση της ασυλίας 61 βουλευτών της τουρκικής αντιπολίτευσης

«Μαύρο» 10 ημερών στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο SOZCU TV και εισαγγελική έρευνα για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προσβολή του προέδρου Ερντογάν και υποκίνηση σε μίσος.

Έντονη αντίδραση της Γαλλίας στις συλλήψεις δημάρχων στην Τουρκία - Το τουρκικό ΥΠΕΞ εναντίον της Γαλλίας

«Απορρίπτουμε τις κατηγορίες, η Γαλλία να ασχοληθεί με τα δικά της εσωτερικά ζητήματα»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Η Γαλλία εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία μετά τις συλλήψεις αρκετών αιρετών αξιωματούχων της αντιπολίτευσης στις 5 Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένων των δημάρχων των Αδάνων, της Αττάλειας και της Αντιγιαμάν. Αυτές οι εξελίξεις έρχονται μετά τη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου πριν από περισσότερους από τρεις μήνες, στις 23 Μαρτίου, και τη σύλληψη μελών του Δήμου της Σμύρνης την 1η Ιουλίου.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των τοπικών αιρετών αξιωματούχων και των βουλευτών της αντιπολίτευσης, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και η ελευθερία της διαμαρτυρίας και της έκφρασης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.

Απαντώντας το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη δήλωση που έκανε σήμερα (7 Ιουλίου) το γαλλικό Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών, η οποία συνιστά παρέμβαση στις τρέχουσες δικαστικές διαδικασίες στη χώρα μας.

Η Τουρκία έχει εξασφαλίσει δίκαιες και αμερόληπτες δικαστικές διαδικασίες για όλους τους πολίτες της στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Οι εν λόγω δικαστικές διαδικασίες διεξάγονται από ανεξάρτητα δικαστικά όργανα σύμφωνα με το τουρκικό Σύνταγμα και τη νομοθεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Γαλλία καταδικάστηκε σε φυλάκιση με δικαστική απόφαση και της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές, και ότι οι υποθέσεις εναντίον ορισμένων δημάρχων βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι σαφές ότι η εν λόγω δήλωση περιέχει διπλά μέτρα και σταθμά.

Συμβουλεύουμε τη Γαλλία να σεβαστεί το εσωτερικό μας δίκαιο και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, να απόσχει από πολιτικές δηλώσεις εναντίον άλλων χωρών και να επικεντρωθεί στα δικά της εσωτερικά ζητήματα.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε: «Η ΕΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις με ανησυχία. Οι συλλήψεις δημάρχων και δημοτικών συμβούλων εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την προσήλωση της Τουρκίας στην μακρόχρονη δημοκρατική της παράδοση. Ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, η Τουρκία πρέπει να τηρεί τις δημοκρατικές αξίες. Τα δικαιώματα των αιρετών αξιωματούχων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Οι νομικές διαδικασίες δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για να φιμώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προτρέπουμε την Τουρκία να σέβεται πάντα την αρχή της αναλογικότητας».

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Αθήνα προσπαθεί να σταματήσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Η Τουρκία έχει καθορίσει τα σύνορά της στην Ανατολική Μεσόγειο

Τηλεοπτικό δίκτυο CNN TURK: «Την συμφωνία καθορισμού θαλάσσιων περιοχών ευθύνης που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη με την κυβέρνηση της Τρίπολης, τώρα ετοιμάζεται να την επικυρώσει και το κοινοβούλιο του Τομπρουκ. Η συμφωνία που προκαλεί τις αντιδράσεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου, δεν έχει μόνο συμβολική αξία.Με τον τρόπο αυτό η Τουρκία σχεδιάζει να ξεκινήσει τις σεισμικές της έρευνες δίχως να προκληθεί οποιαδήποτε κρίση εντός της Λιβύης.Με τη συμφωνία του 2019 που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη, η Άγκυρα καθόρισε τα δυτικά όρια της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ της. Η Ελλάδα υποστηρίζει πως οι θαλάσσιες περιοχές ευθύνης πρέπει να ξεκινούν από τα νησιά της στο Αιγαίο και πως τα σύνορα στην Αν.Μεσόγειο πρέπει να καθοριστούν με αυτόν τον τρόπο. Γι αυτό και η Αθήνα υποστηρίζει πως η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη παραβιάζει τη δική της υφαλοκρηπίδα. Γι αυτόν τον λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης ταξίδεψε εσπευσμένα στη Λιβύη για να εμποδίσει η έστω να αναβάλει την επικύρωση της τουρκολιβυκής συμφωνίας από το κοινοβούλιο του Τομπρούκ.»

Η Κρήτη και η παρουσία των Αμερικανών στο μικροσκόπιο των Τούρκων

«Οι ΗΠΑ εξόπλισαν την Κρήτη με όπλα. Η Κρήτη ελέγχει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο»

Tζοσκούν Μπασμπούγ, στρατιωτικός αναλυτής: «Ο λόγος της μεγάλης παρουσίας των Αμερικανών εδώ στην Αν. Μεσόγειο είναι επειδή έχει τεράστια κοιτάσματα αερίου, είναι κέντρο της ενέργειας και μελλοντικά θα μιλάμε συνέχεια για την περιοχή αυτή.

»H Kρήτη είναι ένα νησί στρατηγικής σημασίας, ήταν η τελευταία κατάκτηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο. Όταν κατέχεις την Κρήτη έχεις τον έλεγχο του Αιγαίου, της Αν. Μεσογείου και της υπόλοιπης Μεσογείου. Είναι στρατηγικό σημείο. Η Αμερική επειδή δεν μπόρεσε να πάρει αυτά που θέλει στο Ιντζίρλικ , στην Κύπρο, επειδή υπήρχε η αποφασιστική στάση της Τουρκίας, έτσι επέλεξε την Κρήτη ως στρατηγικό σημείο. Άλλωστε το κυριότερο σημείο δράσης τους είναι εδώ. Εδώ την Σούδα επιχείρησαν να την μετατρέψω σε αμερικανική λίμνη. Εδώ υπάρχουν φρεγάτες, καταδρομικά και πολλά άλλα οπλικά συστήματα. Επίσης, και σε άλλα ελληνικά νησιά έχουμε δει πως υπάρχει η αμερικανική παρουσία. Τώρα όμως το τελευταίο διάστημα εγκατέστησαν το μικρής εμβέλειας αντιαεροπορικό σύστημα Avenger, τους Patriot, τα αντιαεροπορικά συστήματα Μ-LIDS που έχουν ως κύριο στόχο τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επίσης, έφτασαν εδώ και τα αντιτορπιλικά BURKE».

Πηγή: skai.gr

