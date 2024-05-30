Ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι άφησε να εννοηθεί ότι η πρόσφατα ανακοινωθείσα από τον ισραηλινό στρατό κατάληψη του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, δεν ξεπερνά την «κόκκινη γραμμή» της κυβέρνησης Μπάιντεν σχετικά με μια μεγάλη στρατιωτική επίθεση στη Ράφα.



«Όταν [το Ισραήλ] μας ενημέρωσε για τα σχέδιά του για τη Ράφα, περιλάμβανε μετακίνηση κατά μήκος αυτού του διαδρόμου και έξω από την πόλη για να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς στην πόλη», είπε ο Κίρμπι στους δημοσιογράφους σε μια ενημέρωση.



Αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν το Ισραήλ έχει όντως καταλάβει όλο τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, λέγοντας: «Δεν είναι δική μας επιχείρηση».



Ωστόσο, σημείωσε ότι η κίνηση των IDF είναι συνεπής με την «περιορισμένη» χερσαία επιχείρηση για την οποία οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τις ΗΠΑ εκ των προτέρων.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα σταματούσε ορισμένες αποστολές όπλων στο Ισραήλ, εάν ο Ισραηλινός Στρατός εξαπολύσει μεγάλη στρατιωτική επίθεση σε κατοικημένες περιοχές της νοτιότερης πόλης της Γάζας. Οι ΗΠΑ ως τώρα αρνούνται ότι οι IDF έχουν προχωρήσει σε μεγάλες χερσαίες επιχειρήσεις στη Ράφα, παρότι έφθασαν μέχρι το κέντρο της πόλης.

Σημειώνεται ότι ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι αναμένει πως ο πόλεμος κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχίσει τουλάχιστον επτά μήνες. O Τζάτσι Χανέγκμπι είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και μιλώντας σε δημόσιο ισραηλινό ραδιόφωνο προσέθεσε, ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλέον υπό τον έλεγχό τους το 75% της ουδέτερης ζώνης κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Γάζας.

To Ισραήλ έχει εμβαθύνει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα όπου εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι άμαχοι βρήκαν καταφύγιο αλλά πλέον πρέπει να εγκαταλείψουν αφού ο πόλεμος έφτασε ξανά στο κατώφλι τους.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό επιπλέον 1.000 στρατιώτες προστέθηκαν στα στρατεύματα που ήδη επιχειρούν στο νοτιότερο σημείο του παλαιστινιακού θύλακα ενώ, ήδη, ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει το σημείο για την ασφάλειά τους.

