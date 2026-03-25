Βρετανία και Γαλλία θα συμπροεδρεύσουν αυτή την εβδομάδα μιας συνάντησης στην οποία θα μετάσχουν περίπου 30 χώρες με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού που θα εγγυάται την ασφάλεια του Στενού του Oρμούζ, μετέδωσαν σήμερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε αυτήν τη συνάντηση -που θα διεξαχθεί σε επίπεδο αξιωματούχων άμυνας- θα προεδρεύσουν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας Ρίτσαρντ Νάιτον και ο Γάλλος ομόλογός του Φαμπιέν Μαντόν, σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης μεταξύ των οποίων οι Times και η Guardian, τα οποία επικαλούνται πηγή στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως επεσήμαναν τα μέσα ενημέρωσης, το Λονδίνο έχει επίσης προσφερθεί να φιλοξενήσει μια μεταγενέστερη διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια του Στενού του Oρμούζ στο Πόρτσμουθ ή στο Λονδίνο με στόχο τη δημιουργία ενός συνασπισμού χωρών που δεσμεύονται σε αυτήν την αποστολή.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

