«Βανς και Ρούμπιο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν» λέει ο Τραμπ, ενώ οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ο πλανήτης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει χθες ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπληρώνοντας ότι η ιρανική πλευρά θέλει διακαώς τη συμφωνία.

«Αυτό που είπα χθες (σ.σ. προχθές) ήταν απολύτως ακριβές. Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις επί του παρόντος» είπε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως οι Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ, Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες. Εξάλλου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν προσέφερε ένα «δώρο» τεράστιας οικονομικής αξίας που σχετίζεται με το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους New York Times και το Reuters, οι ΗΠΑ έχουν διαβιβάσει στο Ιράν σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, γεγονός που αντανακλά την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να βρει διέξοδο στη σύγκρουση, καθώς αντιμετωπίζει τις οικονομικές της επιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ με το επιτελείο του έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, μαζί με ταξιαρχία πεζικού που αριθμεί αρκετές χιλιάδες στρατιώτες. Η Wall Street Journal μεταδίδει ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 3.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του αμερικανικού στρατού στη Μέση Ανατολή, για την υποστήριξη επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ενώ σχετική γραπτή εντολή αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα, το Ιράν αρνείται ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και συνεχίζει την ανταλλαγή πληγμάτων με το Ισράηλ χτυπώντας το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία

