Drones χτύπησαν δεξαμενή καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, αφού drones χτύπησαν μια δεξαμενή καυσίμων, σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας της χώρας.

Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα, σύμφωνα με τον Abdullah Al-Rajhi, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ, σημειώνει το CNN.

AIRPORT UNDER ATTACK! 🚨🇰🇼🔥 Iran has bombed fuel tanks at Kuwait International Airport. Massive explosions and thick black smoke reported as the aviation hub takes a direct hit! pic.twitter.com/apT4tryhjL — 𝐓𝐌𝐓 (@TMT_arabic) March 25, 2026

Drones που συνδέονται με το Ιράν έχουν επιτεθεί επανειλημμένα στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές στον επιβατικό τερματικό σταθμό, σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

