Γκαλιμπάφ: Οι Αμερικανοί στρατιώτες θα πέσουν θύματα των παραληρημάτων του Νετανιάχου

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δηλώνει ότι η Τεχεράνη «παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, ειδικά τις αποστολές στρατευμάτων».

«Αυτό που κατέστρεψαν οι στρατηγοί, δεν μπορούν να το διορθώσουν οι στρατιώτες· αντίθετα, θα πέσουν θύματα των παραληρημάτων του Νετανιάχου», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο X. «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη γη μας».

We are closely monitoring all US movements in the region, especially troop deployments.



What the generals have broke, the soldiers can't fix; instead, they will fall victim to Netanyahu's delusions.



Do not test our resolve to defend our land. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 25, 2026

Πηγή: skai.gr

