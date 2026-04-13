Ιράν: Τα πλοία των ΗΠΑ που θα αποκλείσουν τα λιμάνια μας θα «καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας»

Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που θα επιχειρήσουν να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν θα «καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας», απείλησε τη Δευτέρα Ιρανός βουλευτής και μέλος της μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, εντείνοντας τη ρητορική από την πλευράς της Τεχεράνης και αυξάνοντας τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο Αλαεντίν Μπορουτζέρντι χαρακτήρισε την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ως στρατιωτικά αβάσιμη προπαγάνδα, σύμφωνα με το κρατικό Press TV του Ιράν.

Νωρίτερα, ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για «κάθε ενδεχόμενο» και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της θα οδηγήσει σε «σκληρή και αποφασιστική απάντηση», σύμφωνα με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο ταξίαρχος Ματζίντ Ιμπν Ρεζά δήλωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε «μέγιστη πολεμική ετοιμότητα», μετέδωσε το Press TV, σύμφωνα με το CNN.

