Καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και ο πόλεμος Ιράν–Ισραήλ κλιμακώνεται, τα βλέμματα στρέφονται ξανά προς τον πιο ευαίσθητο ενεργειακό κόμβο: τα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική Βουλή ενέκρινε την Κυριακή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και πλέον το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν καλείται να λάβει την τελική απόφαση αναφορικά με το αν θα προβεί στο κλείσιμο αυτού του μεγάλης στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου.

Η απόφαση για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεν είναι ακόμη οριστική.

Ωστόσο, ο βουλευτής και διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Κοσάρι, δήλωσε στο Young Journalist Club την Κυριακή ότι η ενέργεια αυτή είναι στην ημερήσια διάταξη και «θα γίνει όποτε κριθεί αναγκαία».

Τι σημαίνει όμως αυτό; Μπορεί το Ιράν μόνο του να πάρει αυτή την απόφαση για τα στενά του Ορμούζ;

Σύμφωνα με τον αναλυτή διεθνών θεμάτων, Κωνσταντίνο Φίλη, τυπικά και νομικά δεν μπορεί να προβεί σε αυτό το Ιράν. Όπως εξηγεί πρόκειται για μια παρακινδυνευμένη κίνηση, η οποία βέβαια περισσότερο χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό ατού από πλευράς Ιράν για την άσκηση πίεσης, καθότι πρώτον, αν πρόκειται να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, αυτό σημαίνει ότι θα προκαλέσει προβλήματα με τρόπους μη νόμιμους, δηλαδή με κάποια σκάφη τα οποία μπορεί να παρενοχλούν ή να παρεμποδίσουν τα πλοία ή και με κάποιες νάρκες, καθιστώντας έτσι τη διέλευση προβληματική μέσα από τα Στενά.

Δεύτερον, όπως υπογραμμίζει ο κ. Φίλης, αυτό που θα πληγεί εξίσου ή περισσότερο από πολλούς άλλους είναι το ίδιο το Ιράν και οι χώρες του Κόλπου, οι οποίες χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ για να εξάγουν φυσικούς πόρους προς την Ασία. Ο ίδιος σημειώνει πως ακούστηκε μια πληροφορία το πρωί της Κυριακής ότι μπορεί το Ιράν να έχει αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου στην Κίνα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει για κάποιες μέρες ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, όπως τονίζε ο ίδιος, και πάλι μια τέτοια κίνηση έχει υψηλό ρίσκο και οπωσδήποτε θα βάλει το Ιράν στο επίκεντρο, ενώ αυτή τη στιγμή εμφανίζεται σε ορισμένες χώρες τουλάχιστον ως θύμα. Με μία τέτοια κίνηση το Ιράν θα μπει στο επίκεντρο του προβλήματος, υπό την έννοια ότι θα είναι μια αποσταθεροποιητική δύναμη για την παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο.

Αναφορικά με τη Ρωσία και την Κίνα ο ίδιος ανέφερε πως η στήριξη των δύο κρατών «είναι στα χαρτιά». Δηλαδή υπάρχουν ανακοινώσεις ακόμα και επιθετικές σε βάρος των Αμερικανών, αλλά τίποτα ουσιαστικό, τίποτα το οποίο μπορεί να προσφέρει στο Ιράν επιχειρησιακή υποστήριξη. Από την άλλη θα μπορούσε η στάση της Μόσχας και του Πεκίνου να αλλάξει αν έβλεπαν το καθεστώς να καταρρέει. Ωστόσο, για την ώρα το καθεστώς κλονίζεται του Ιράν πολύ, αλλά δεν φαίνεται ότι είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Η Ρωσία με την Κίνα μπορεί να αναλάβουν δράση για να το υποστηρίξουν, όχι απέναντι στην Αμερική και το Ισραήλ, αλλά στο εσωτερικό της χώρας, απέναντι δηλαδή σε όποιον επιδιώξει επιχειρήσει να το ανατρέψει.

