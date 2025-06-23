Τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια έκαναν αναστροφή στα Στενά του Ορμούζ μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, καθώς η βία στην περιοχή, που διαρκεί περισσότερο από μια εβδομάδα, ωθεί τα πλοία να επιταχύνουν, να σταματήσουν ή να αλλάξουν τις διαδρομές τους. Η απόφαση της Ουάσινγκτον να συμμετάσχει στις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν έχει πυροδοτήσει φόβους ότι το Ιράν θα μπορούσε να αντιδράσει κλείνοντας τα Στενά μεταξύ Ιράν και Ομάν, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αυτό έχει ενισχύσει τις προβλέψεις για άνοδο του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η διαταραχή είναι ήδη εμφανής, με τα δεξαμενόπλοια να αποφεύγουν να περνούν περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται στα Στενά ανέφεραν πηγές του κλάδου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τρία άδεια δεξαμενόπλοια πετρελαίου και χημικών ουσιών άλλαξαν κατεύθυνση στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα της Marine Traffic τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα Marie C και Red Ruby ενώ έπλεαν προς τα Στενά, έριξαν άγκυρα κοντά στη Φουτζέιρα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Kohzan Maru έπλεε στον Κόλπο του Ομάν κοντά στα ύδατα του Ομάν, σύμφωνα με δεδομένα στην πλατφόρμα MarineTraffic.

Παράλληλα, Η Sentosa Shipbrokers, με έδρα τη Σιγκαπούρη, δήλωσε ότι την περασμένη εβδομάδα, τα άδεια δεξαμενόπλοια που εισέρχονται στον Κόλπο έχουν μειωθεί κατά 32%, ενώ οι αναχωρήσεις φορτωμένων δεξαμενόπλοιων έχουν μειωθεί κατά 27% σε σχέση με τα επίπεδα στις αρχές Μαΐου.

Το Coswisdom Lake, ένα πολύ Μεγάλο Δεξαμενόπλοιο Μεταφοράς Αργού Πετρελαίου (VLCC), όταν έφτασε στα Στενά την Κυριακή, έκανε αναστροφή και κατευθύνθηκε νότια, σύμφωνα με στοιχεία των Kpler και LSEG. Τη Δευτέρα γύρισε ξανά πίσω, συνεχίζοντας το ταξίδι του προς το λιμάνι Zirku στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το South Loyalty, επίσης ένα πολύ Μεγάλο Δεξαμενόπλοιο Μεταφοράς Αργού Πετρελαίου (VLCC), έκανε μια παρόμοια αναστροφή και παρέμεινε εκτός των Στενών τη Δευτέρα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Ήταν προγραμματισμένο να φορτώσει αργό πετρέλαιο από τον τερματικό σταθμό της Βασόρας στο Ιράκ, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler και δύο ναυτιλιακές πηγές.

Το Coswisdom Lake ήταν προγραμματισμένο να φορτώσει αργό πετρέλαιο στο Zirku για παράδοση στην Κίνα. Ήταν ναυλωμένο από την Unipec, έναν εμπορικό βραχίονα της κρατικής κινεζικής Sinopec 600028.SS, σύμφωνα με στοιχεία των LSEG και Kpler.

Η Sinopec δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σύμφωνα με το Reuters.

Oι πλοιοκτήτες θα προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που περνούν τα πλοία μέσα στα Στενά του Ορμούζ λόγω της σύγκρουσης, δήλωσε ο KY Lin, εκπρόσωπος της Formosa Petrochemical Corp της Ταϊβάν. «Τα πλοία θα εισέρχονται στην περιοχή μόνο όταν πλησιάζει ο χρόνος φόρτωσής τους», δήλωσε τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι ιαπωνικές ναυτιλιακές εταιρείες Nippon Yusen 9101.T και Mitsui O.S.K. Lines 9104.T δήλωσαν τη Δευτέρα ότι συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά, αλλά έχουν δώσει οδηγίες στα πλοία τους να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που περνούν στον Κόλπο.

Σημειώνεται πως η ιρανική Βουλή ενέκρινε την Κυριακή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και πλέον το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν καλείται να λάβει την τελική απόφαση αναφορικά με το αν θα προβεί στο κλείσιμο αυτού του μεγάλης στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου.

Η απόφαση για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεν είναι ακόμη οριστική.

Ωστόσο, ο βουλευτής και διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Κοσάρι, δήλωσε στο Young Journalist Club την Κυριακή ότι η ενέργεια αυτή είναι στην ημερήσια διάταξη και «θα γίνει όποτε κριθεί αναγκαία».

Το Ιράν έχει απειλήσει να κλείσει το στενό στο παρελθόν, αλλά δεν το έχει κάνει ποτέ.

Η διαδρομή του πετρελαιοφόρου Coswisdom Lake στη Μέση Ανατολή https://tmsnrt.rs/3ZKO369

Πηγή: skai.gr

