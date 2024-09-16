Στέλεχος της Χαμάς δηλώνει πως μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ, παρά τις απώλειες

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι οι δυνατότητες του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ως προς τη συνέχιση του πολέμου με το Ισραήλ παραμένουν «υψηλές», παρά τις απώλειες που έχει υποστεί κατά τη διάρκεια των ένδεκα και πλέον μηνών του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι δυνατότητες της αντίστασης συνεχίζουν να είναι υψηλές», υπογράμμισε ο Οσάμα Χαμντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Υπήρξαν μάρτυρες και θυσίες (...) όμως, από την άλλη, υπήρξε συσσώρευση εμπειριών και στρατολογήθηκαν νέες γενιές στην αντίσταση», εξήγησε.

Οι δηλώσεις του καταγράφονται προτού συμπληρωθεί μια εβδομάδα από εκείνες του ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος διαβεβαίωσε πως πλέον η Χαμάς «δεν υπάρχει» ως στρατιωτικός σχηματισμός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε πως θα αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο που εξαπέλυσε στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους 1.205 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στον θύλακο, όμως οι 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 41.206 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς από το 2007. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Με αυτό το φόντο, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δέχεται μεγάλη πίεση να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν ζωντανοί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Η ανακοίνωση αυτόν τον μήνα από τις ισραηλινές αρχές πως εντόπισαν σε σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας τα πτώματα έξι ομήρων, που «εκτελέστηκαν» κατ’ αυτές από τη Χαμάς, προκάλεσε αγανάκτηση στη χώρα και νέες διαδηλώσεις με κεντρική απαίτηση η κυβέρνηση Νετανιάχου να υπογράψει συμφωνία.

Όμως, έπειτα από μήνες έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, η κατάσταση μοιάζει να βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο, την ευθύνη για το οποίο η μια πλευρά επιρρίπτει στην άλλη.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε τις ΗΠΑ, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, πως δεν ασκεί «επαρκή πίεση».

«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν επαρκεί επαρκή ή κατάλληλη πίεση στην ισραηλινή πλευρά. Προσπαθεί μάλλον να δικαιολογήσει την αποφυγή οποιασδήποτε δέσμευσης από την ισραηλινή πλευρά», επισήμανε.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου των έξι ομήρων, ο κ. Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς πως αρνείται οποιονδήποτε συμβιβασμό και διαβεβαίωσε πως δεν θα χαλαρώσει την «πίεση».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε εξάλλου πως έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 17.000 μαχητές του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς αφότου άρχισαν οι επιχειρήσεις στον θύλακο.

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς κινητοποίησε κι άλλα κινήματα στην περιοχή, που δηλώνουν αλληλέγγυα στους Παλαιστίνιους, ιδίως τη λιβανική Χεζμπολά και τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Αυτοί οι τελευταίοι ανέλαβαν χθες την ευθύνη για επίθεση με πύραυλο στο κεντρικό Ισραήλ, που δεν προκάλεσε θύματα, όμως ανάγκασε πολλούς Ισραηλινούς να σπεύσουν σε καταφύγια.

Για τον Οσάμα Χαμντάν, αυτό ήταν «μήνυμα απευθυνόμενο σε όλη την περιοχή» και «έδειξε πως το Ισραήλ δεν είναι οντότητα που έχει ανοσία», πως «οι δυνατότητές του έχουν όρια».

Σχολίασε ακόμη την επίθεση που διαπράχθηκε στην αρχή του μήνα από ιορδανό οδηγό φορτηγού σε συνοριακό φυλάκιο της Ιορδανίας και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όταν σκοτώθηκαν τρεις ισραηλινοί συνοριοφρουροί και ο δράστης, εκτιμώντας πως δείχνει τη λαϊκή οργή σε όλη την περιοχή.

Αναφερόμενος στους άραβες ηγέτες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ ή σχεδιάζουν να προχωρήσουν στο βήμα αυτό, ο Οσάμα Χαμντάν διερωτήθηκε πώς θα αισθάνονταν εάν η χώρα τους τελούσε υπό κατοχή κι ο κόσμος παρέμενε αδιάφορος. «Αν θεωρείτε το Ισραήλ τέτοια ευλογία (...) δώστε του ένα τμήμα της δικής σας χώρας», είπε σαρκαστικά.

Ο παλαιστίνιος αξιωματούχος αναφέρθηκε επίσης στα μεταπολεμικά σενάρια, διαβεβαιώνοντας ότι ο ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, δεν θα φύγει ποτέ από τον πολιορκημένο θύλακο.

Η Χαμάς απαιτεί πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, στενής ζώνης γης κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο, που έχει μετατραπεί σε μείζον εμπόδιο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Ο Οσάμα Χαμντάν δήλωσε ακόμη πως μετά τον πόλεμο, τη Λωρίδα της Γάζας θα κυβερνούν οι Παλαιστίνιοι, «κοινή παλαιστινιακή κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι αντιπρόσωποι διαφόρων παρατάξεων θα συναντηθούν σύντομα στο Κάιρο για να συμφωνήσουν σε κοινό όραμα όσον αφορά τη μεταπολεμική πορεία του θυλάκου.

