Η Γερμανία υπέγραψε συμφωνία για τη μετανάστευση με το Ουζμπεκιστάν

Η Γερμανία υπέγραψε συμφωνία με το Ουζμπεκιστάν για την πρόσληψη ειδικευόμενων εργαζομένων για τη στήριξη της γερμανικής οικονομίας, δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Επιτρέπουμε την απαραίτητη μετανάστευση εργαζομένων με εξειδίκευση που χρειαζόμαστε στη Γερμανία, ώστε η οικονομία μας να αναπτυχθεί», είπε ο Σολτς την Κυριακή μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ στην πόλη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης σε «απλές, μη γραφειοκρατικές διαδικασίες για όσους πρέπει να επιστρέψουν», είπε ο Σολτς, χωρίς να διευκρινίσει.

Δεν απάντησε στις εικασίες των μέσων ενημέρωσης ότι η συμφωνία με το Ουζμπεκιστάν θα εξυπηρετούσε επίσης στην απέλαση Αφγανών που είχαν διαπράξει εγκλήματα.

Η Γερμανία δήλωσε στις 30 Αυγούστου ότι είχε ξαναρχίσει τις απελάσεις καταδικασμένων εγκληματιών αφγανικής υπηκοότητας, μέρες πριν από τις περιφερειακές εκλογές στις οποίες η μετανάστευση ήταν το κύριο ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας.

Το Βερολίνο είχε σταματήσει τις απελάσεις Αφγανών λόγω ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021.

Η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ, η οποία συνόδευε τον Σολτς και υπέγραψε τη συμφωνία στη Σαμαρκάνδη, είπε ότι σχεδίαζε περαιτέρω πτήσεις προς το Αφγανιστάν προκειμένου να απελάσει Αφγανούς με σοβαρές παραβάσεις.

"Αλλά θα δούμε με ποιες χώρες θα συνεργαστούμε για να το κάνουμε», είπε ο Φέιζερ.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει άμεσες σχέσεις με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και η πρώτη πτήση απέλασης τον Αύγουστο έγινε με τη μεσολάβηση του Κατάρ.



