Ο Αγουστίν Εσκόμπαρ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Siemens στην Ισπανία, επέβαινε στο ελικόπτερο τύπου Bell 206 που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης χθες Πέμπτη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι -ο χειριστής και πέντε επιβάτες-, μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.



The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx — RedWave Press (@RedWave_Press) April 11, 2025

Παραπλέοντα πλοία και μικρότερα σκάφη έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αλλά η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση και των έξι επιβαινόντων -τα μέλη της οικογένειας Εσκόμπαρ καθώς και τον χειριστή του ελικοπτέρου- από τον ποταμό. Η ταυτότητα του πιλότου παραμένει άγνωστη, ενώ τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.

Η οικογένεια Εσκόμπαρ πριν τη μοιραία πτήση

Ο ιστότοπος New York Helicopter Tours παρουσίασε φωτογραφίες της πενταμελούς οικογένειας που ποζάρει μπροστά από το ελικόπτερο Bell 206. Οι αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι η οικογένεια είχε φτάσει στο Μανχάταν από τη Βαρκελώνη νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό.

BREAKING: Helicopter Crashes into Hudson River Near Lower Manhattan, New York City pic.twitter.com/lGYpvB46Fi — Calay News (@CalayNewsOnX) April 10, 2025

Τον Ιανουάριο του 2009, ένα Airbus A320 της US Airways προσυδατώθηκε με ασφάλεια στον ίδιο ποταμό και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν, σε ένα συμβάν που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα του Χάντσον».

