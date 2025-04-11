Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στέλεχος της Siemens Ισπανίας επέβαινε στο ελικόπτερο που έπεσε στον ποταμό Χάντσον - Συγκλονιστικά βίντεο

Νεκροί και οι  έξι επιβαίνοντες - Ο Αγουστίν Εσκόμπαρ ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Siemens, η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο

Στέλεχος της Siemens επέβαινε στο ελικόπτερο που κατέπεσε στον ποταμό Χάντσον

Ο Αγουστίν Εσκόμπαρ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Siemens στην Ισπανία, επέβαινε στο ελικόπτερο τύπου Bell 206 που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης χθες Πέμπτη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι -ο χειριστής και πέντε επιβάτες-, μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Παραπλέοντα πλοία και μικρότερα σκάφη έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αλλά η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση και των έξι επιβαινόντων -τα μέλη της οικογένειας Εσκόμπαρ καθώς και τον χειριστή του ελικοπτέρου- από τον ποταμό. Η ταυτότητα του πιλότου παραμένει άγνωστη, ενώ τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.

Εσκόμπαρ

Η οικογένεια Εσκόμπαρ πριν τη μοιραία πτήση

Ο ιστότοπος New York Helicopter Tours παρουσίασε φωτογραφίες της πενταμελούς οικογένειας που ποζάρει μπροστά από το ελικόπτερο Bell 206. Οι αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι η οικογένεια είχε φτάσει στο Μανχάταν από τη Βαρκελώνη νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό.

Τον Ιανουάριο του 2009, ένα Airbus A320 της US Airways προσυδατώθηκε με ασφάλεια στον ίδιο ποταμό και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν, σε ένα συμβάν που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα του Χάντσον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: συντριβή ελικοπτέρου Νέα Υόρκη ποταμός Siemens
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark