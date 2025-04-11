Οι Βρυξέλλες μπορεί να επιβάλλουν υψηλότερους φόρους σε αμερικανικούς κολοσσούς του τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών αν οι διαπραγματεύσεις δεν φέρουν το τέλος του εμπορικού πολέμου που κήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκε χθες Πέμπτη.

Αφότου ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα, στο αλουμίνιο, στα οχήματα (25%) και, ακόμη, στα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του από την Ευρωπαϊκή Ένωση (10%), οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι επιδιώκουν αμοιβαία επωφελή και «απόλυτα ισορροπημένη» συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Όμως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ταυτόχρονα φάνηκε έτοιμη να περάσει σε νέο επίπεδο, διαμηνύοντας πως τα αντίποινα θα μπορούσαν να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικές εταιρείες ψηφιακών υπηρεσιών αν οι διαπραγματεύσεις αποτύγχαναν.

«Υπάρχει ευρύ φάσμα αντιμέτρων», εξήγησε. «Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να επιβληθούν φόροι στα διαφημιστικά έσοδα ψηφιακών υπηρεσιών».

Αναφέρθηκε στη χρήση του «μηχανισμού αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού», όπλου που ο Τύπος έχει βαφτίσει «μπαζούκα» και παρουσιάζεται ως εργαλείο αποτροπής προς ενεργοποίηση όταν οι διπλωματικές προσπάθειες αποδεικνύονται αδιέξοδες. Αυτός ο μηχανισμός προβλέπει ιδίως το πάγωμα της πρόσβασης σε ευρωπαϊκές αγορές και την παρεμπόδιση ορισμένων επενδύσεων.

Η αμερικανική κυβέρνηση διαμαρτύρεται για μη δασμολογικούς φραγμούς, οι οποίοι, κατ’ αυτήν, παρεμποδίζουν αδίκως αμερικανικές εξαγωγές στη Γηραιά Ήπειρο. Η Ουάσιγκτον επικρίνει πάνω απ’ όλα τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), αλλά και τους αυστηρούς κανόνες στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, ιδίως για τον ανταγωνισμό και για τον έλεγχο του περιεχομένου που αναρτάται.

Για την κυρία φον ντερ Λάιεν, το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις τεχνολογίες είναι «απαραβίαστο». Η πρόεδρος της Κομισιόν επίσης απέρριψε εκ προοιμίου οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τον ΦΠΑ, που εφαρμόζεται ανεξαιρέτως σε εθνικά και εισαγόμενα προϊόντα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε νωρίτερα χθες πως η ΕΕ θα αναστείλει την εφαρμογή των επιπρόσθετων δασμών που προβλέπονταν σε συγκεκριμένα αμερικανικά προϊόντα, «για να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις», μετά τη μεταβολή του Ντόναλντ Τραμπ προχθές Τετάρτη όσον αφορά τους νέους, πελώριους δασμούς που ανήγγειλε, πλην Κίνας.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για 90 ημέρες τους επιπρόσθετους δασμούς 20% στα προϊόντα που εισάγονται από την Ευρώπη. Όμως διατήρησε τους δασμούς 25% στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και στα αυτοκίνητα, όπως και τους δασμούς «βάσης», επιπέδου 10%, σε όλα τα άλλα προϊόντα κατά τη διάρκεια της αναστολής αυτής.

«Οι δασμοί είναι φόροι που δεν βλάπτουν παρά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Γι’ αυτό πάντα συνηγορούσα υπέρ συμφωνίας για μηδενικούς δασμούς μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ», έλεγε προχθές Τετάρτη η κυρία φον ντερ Λάιεν.

Στη συνέντευξή της στους FT, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε πως ο εμπορικός πόλεμος πυροδοτεί συζητήσεις για το πώς μπορεί να «εκσυγχρονιστεί, να αναμορφωθεί και να σταθεροποιηθεί» ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), καθώς «ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη μια καλή κρίση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.