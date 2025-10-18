Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε έναν κύκλο διπλωματικών επαφών που ακολούθησε τη χθεσινή επίσκεψη του προέδρου Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνομίλησε το βράδυ της Παρασκευής με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνομιλίας, οι ηγέτες επανέλαβαν την ακλόνητη δέσμευσή τους προς την Ουκρανία απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Κοινή πεποίθηση που εκφράστηκε ήταν ότι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να τερματιστεί οριστικά η αιματοχυσία.

Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι οι περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν την Ουκρανία, τόσο κατά την περίοδο που προηγείται όσο και κατά την περίοδο που ακολουθεί μια κατάπαυση του πυρός, θα συνεχιστούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα περιλαμβάνουν και μια τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» την προσεχή Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας με τους άλλους ηγέτες, ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε διμερή συνομιλία με τον πρόεδρο Ζελένσκι «με στόχο να υπογραμμίσει την αποφασιστική υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι οι τακτικές της Ρωσίας ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών έχουν καταδείξει ότι η Ουκρανία είναι το μέρος που επιδιώκει σοβαρά την ειρήνη.

Επιπλέον, ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εντείνει τη στήριξή του και θα διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση ενόψει του χειμώνα, μέσω της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής, οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης.

Τέλος, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

