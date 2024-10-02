Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τις Βρυξέλλες επισκέπτεται σήμερα για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ο Κιρ Στάρμερ, με σκοπό να συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Θα έχει συζητήσεις με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Ο κ. Στάρμερ επιδιώκει στενότερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, στον έλεγχο της μετανάστευσης και στην κατάργηση εμποδίων στο εμπόριο.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, θα πει πως σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στον κόσμο, με πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και με την εντατικοποίηση της δράσης συμμοριών διακινητών ανθρώπων, είναι όλο και σημαντικότερο χώρες με όμοιο σκεπτικό και επιδιώξεις να συνεργάζονται πιο στενά σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο κ. Στάρμερ έχει ξεκαθαρίσει πάντως πως δεν σκέπτεται επιστροφή στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή στην ελευθερία μετακίνησης.

Πάντως, βρετανικά δημοσιεύματα που επικαλούνται κοινοτικές πηγές θεωρούν δεδομένο πως οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα πιέσουν τον κ. Στάρμερ για υπαναχωρήσεις στο θέμα των αδειών για αλιεία στα βρετανικά ύδατα, στο ζήτημα της αποδοχής ποσοστού αιτούντων άσυλο από την ηπειρωτική Ευρώπη, αλλά και στο αίτημα για ένα πρόγραμμα κινητικότητας των νέων, με βάση το οποίο θα επιτρέπεται σε Ευρωπαίους κάτω των 30 ετών να ζουν και να εργάζονται στη Βρετανία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Πριν την αναχώρηση από το Λονδίνο ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αναμφισβήτητα ισχυρότερο όταν εργάζεται σε συντονισμένο βηματισμό με τους στενότερους διεθνείς εταίρους του».

Για αυτό, πρόσθεσε, είναι αποφασισμένος να αφήσει πίσω τα χρόνια του Brexit και να δημιουργήσει μία «πιο πραγματιστική και ώριμη σχέση» με την ΕΕ, που θα φέρει οφέλη για τον βρετανικό λαό.



Πηγή: skai.gr

