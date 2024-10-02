H Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε περιοχές βόρεια της Χάιφα με μεγάλο πυραυλικό μπαράζ. Δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να πληγούν τέσσερα σπίτια στη Μέτουλα, μετέδωσε το Army Radio.



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στέλνει περισσότερα στρατεύματα στα σύνορα με τον Λίβανο, με τακτικές μονάδες πεζικού και τεθωρακισμένων να συμμετέχουν στη χερσαία επιχείρηση το πρωί.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ακόμα ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ το πρωί, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης με ρουκέτες σε ισραηλινό στρατώνα.

Σε τρεις επιθέσεις που σημειώθηκαν μεταξύ 07:15 και 07:20, πύραυλοι έπληξαν ισραηλινά στρατεύματα που συγκεντρώθηκαν στους οικισμούς Στούλα και Μασκάφ Αμ και «μια συγκέντρωση των ισραηλινών εχθρικών δυνάμεων στους στρατώνες Shomera», σύμφωνα με δηλώσεις που κυκλοφόρησαν η Χεζμπολάχ στο τα τελευταία λεπτά.



Η οργάνωση λέει ότι τα χτυπήματα πέτυχαν πολλά «άμεσα» και «ακριβή» χτυπήματα.



Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είπε ότι μαχητές της συγκρούστηκαν με τις ισραηλινές δυνάμεις στο συνοριακό χωριό Αντάισεχ.



Πηγή: skai.gr

