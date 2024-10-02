Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα, επομένη της μαζικής ιρανικής επίθεσης με πυραύλους στο ισραηλινό έδαφος, ότι εξαπέλυσαν τρεις πυραύλους στο Ισραήλ.

Οι αντάρτες Χούθι «διεξήγαγαν στρατιωτική επιχείρηση που είχε στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της σιωνιστικής οντότητας (…) με τρεις πυραύλους κρουζ Αλ Κουντς 5», δήλωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος Γιαχία Σάρια, χωρίς να διευκρινίσει πότε έγινε αυτό.

Οι πύραυλοι «πέτυχαν τους στόχους τους», διαβεβαίωσε, μολονότι, όπως πρόσθεσε, «ο εχθρός κρατά μυστικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης».

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις της Υεμένης, ανήκουν στον «Άξονα της Αντίστασης» κατά του Ισραήλ, επικεφαλής του οποίου είναι η Τεχεράνη και στον οποίο ανήκουν επίσης η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Το Ιράν εξαπέλυσε χθες, Τρίτη, το βράδυ γύρω στους 200 πυραύλους προς το Ισραήλ, η πλειονότητα των οποίων αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι χαιρέτισε τη χθεσινή ιρανική επίθεση, σημειώνοντας ότι το κίνημά του είναι έτοιμο «να μετάσχει σε οποιαδήποτε κοινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ισραηλινού εχθρού σε υποστήριξη του παλαιστινιακού και του λιβανικού λαού».

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού, ανακοίνωσαν ότι η επίθεση αυτή, η δεύτερη σε σχεδόν έξι μήνες, έγινε σε εκδίκηση για τον θάνατο του αρχηγού της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου Χεζμπολάχ Σάγεντ Χασάν Νασράλα, του αρχηγού της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και ενός εκ των διοικητών τους, του Αμπάς Νιλφορουσάν, ο οποίος σκοτώθηκε ταυτοχρόνως με τον Νασράλα, την Παρασκευή, στον Λίβανο.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και πλοίων που, σύμφωνα με τους ίδιους, συνδέονται με αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε πλήγματα στην πόλη Χοντέιντα, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 57, σύμφωνα με τους αντάρτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

