Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Διπλασιασμό των κρατικών κονδυλίων για την ενίσχυση της δράσης κατά των συμμοριών διακίνησης ανθρώπων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ, σημειώνοντας ότι χρήζουν σκληρής αντιμετώπισης, όπως η τρομοκρατία.

Σε ομιλία του κατά τη γενική συνέλευση της Interpol στη Γλασκώβη το πρωί της Δευτέρας κάλεσε τους ηγέτες ανά τον κόσμο «να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν τη σοβαρότητα» της πρόκλησης που συνιστά η διακίνηση ανθρώπων στο πλαίσιο της παράνομης μετανάστευσης, ενός σύγχρονου δουλεμπορίου και ενός οργανωμένου συστήματος εξώθησης νέων στην πορνεία.

«Απαιτείται μια παγκόσμια απάντηση, κατά πολύ μεγαλύτερη από την υπάρχουσα», σημείωσε ο κ. Στάρμερ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για θέμα πολιτικό, θέμα ασφαλείας και ζήτημα διεθνούς σταθερότητας. «Είναι προσωπική μου αποστολή να πατάξω τις συμμορίες διακίνησης ανθρώπων... Δεν υπάρχει τίποτα προοδευτικό στο να αποστρέφεις το βλέμμα καθώς άνδρες, γυναίκες και παιδιά πεθαίνουν στη Μάγχη», συμπλήρωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Η ιδρυθείσα από την κυβέρνησή του Διοίκηση Ασφάλειας Συνόρων θα έχει πλέον στη διάθεσή της 150 εκ. λίρες για αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων και ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό.

Όπως επανέλαβε ο σερ Κιρ, η κυβέρνηση των Εργατικών μέσω του νέου φορέα «θα αντιμετωπίζει τους διακινητές όπως τους τρομοκράτες», καλώντας τους διεθνείς εταίρους να κάνουν το ίδιο.

Κατά τον Οκτώβριο πάνω από 5.400 άνθρωποι διέσχισαν τη Θάλασσα της Μάγχης με μικρές λέμβους. Πρόκειται για τον υψηλότερο μηνιαίο απολογισμό των τελευταίων δύο ετών. Συνολικά φέτος μέχρι στιγμής το ριψοκίνδυνο και παράτυπο ταξίδι έχουν επιχειρήσει πάνω από 27.500 άνθρωποι, καθοδηγούμενοι από συμμορίες με βάση κυρίως τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία.

Ο σερ Κιρ Στάρμερ είπε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν θα αποσυρθεί ποτέ» από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως απειλούσε να κάνει η προηγούμενη διακυβέρνηση.

Η συνέλευση της Interpol συγκεντρώνει στη Σκωτία αρμόδιους υπουργούς και αστυνομικούς αξιωματικούς από σχεδόν 200 χώρες-μέλη του διεθνούς οργανισμού αστυνόμευσης.

