Ιταλία: Πρώτη εισαγωγή ασθενή σε νοσοκομείο με «αυστραλιανή γρίπη» - «Δεν αναγνώριζε ούτε τη σύζυγό του»

Στην Ιταλία καταγράφηκε η πρώτη εισαγωγή ασθενή με τη λεγόμενη «αυστραλιανή γρίπη», για την οποία ευθύνεται ο ιός H3N2.

Πρόκειται για άνδρα 76 ετών, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο Σαν Μαρτίνο της Γένοβας.

Σύμφωνα με τον Ματέο Μπασέτι, διευθυντή της κλινικής μολυσματικών ασθενειών του νοσοκομείου Σαν Μαρτίνο, «ο ασθενής παρουσίασε επιπλοκές νευρολογικής φύσεως», καθώς «δεν κατάφερνε να αναγνωρίσει ούτε τη σύζυγό του».

Παράλληλα, για αρκετές ημέρες έχασε την αίσθηση της γεύσης. «Με το "καλημέρα", καταλάβαμε ότι η φετινή χειμερινή περίοδος, σε ό,τι αφορά τη γρίπη, δεν θα είναι εύκολη» πρόσθεσε ο Ιταλός επιστήμονας.

Το πρώτο φετινό περιστατικό γρίπης στην Ιταλία καταγράφηκε στις 11 Οκτωβρίου, χωρίς όμως να κριθεί αναγκαία η εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο ιός H3N2 προκαλεί πυρετό υψηλότερο των 38 βαθμών, αναπνευστικά συμπτώματα, καταρροή, μυϊκούς πόνους και ερεθισμό στα μάτια.

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν και προβλήματα νευρολογικής φύσεως.

«Καλώ τους πολίτες να εμβολιαστούν για να μην βρεθούν και πάλι τα νοσοκομεία υπό μεγάλη πίεση, κάτι που θα προκαλούσε προβλήματα σε γιατρούς, νοσηλευτές και φυσικά στους ασθενείς», τόνισε ο Ματέο Μπασέτι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

