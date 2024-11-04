Νεκρός έπειτα από ένοπλη επίθεση έπεσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος του δήμου Μπαλίσεϊχ της επαρχίας Κιρίκαλε της Τουρκίας, Χιλμί Σεν. Νεκρός είναι επίσης ο οδηγός του, ενώ κατά την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα.
Ο δράστης της επίθεσης είναι ο ανιψιός του δημάρχου και, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι δολοφόνησε τον δήμαρχο επειδή δεν τήρησε την υπόσχεσή του να τον προσλάβει.
Ο Χιλμί Σεν εξελέγη δήμαρχος από το ισλαμιστικό Κόμμα Νέας Ευημερίας στις εκλογές της 31ης Μαρτίου 2024 και παραιτήθηκε από το κόμμα του τον περασμένο Ιούλιο.
