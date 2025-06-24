Ιράκ: Drones στόχευσαν στρατιωτικές τοποθεσίες και βάσεις - «Αυτές οι εγκληματικές ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες»

Εκπρόσωπος του ιρακινού στρατού δήλωσε ότι ένας αριθμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών στόχευσε αρκετές στρατιωτικές τοποθεσίες και βάσεις του Ιράκ. Ακόμη, σημείωσε ότι προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε συστήματα ραντάρ σε διάφορες βάσεις χωρίς ανθρώπινες απώλειες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμα ότι «οι ιρακινές δυνάμεις απέτρεψαν απόπειρες σε άλλες τοποθεσίες και κατέρριψαν drones». «Όλες οι τοποθεσίες που δέχτηκαν επίθεση ανήκουν στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας. Αυτές οι εγκληματικές ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων το Ιράν άνοιξε εκ νέου τον εναέριο χώρο του.

Πηγή: skai.gr

