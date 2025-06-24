Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άνοιξε χθες, Δευτέρα, τον δρόμο για την επανάληψη των απελάσεων παράτυπων μεταναστών προς τρίτες χώρες από τις οποίες δεν κατάγονται, σε μια νίκη για την κυβέρνηση Τραμπ.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χαιρέτισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, την οποία χαρακτήρισε «νίκη για την ασφάλεια του αμερικανικού λαού».

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την απόφασή του και οι τρεις προοδευτικοί δικαστές του εξέφρασαν τη διαφωνία τους.

Η προοδευτική δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Σόνια Σοτομαγιόρ εξέδωσε γνωμοδότηση στην οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για «κατάφωρα παράνομη συμπεριφορά», η οποία «εκθέτει χιλιάδες ανθρώπους στον κίνδυνο βασανιστηρίων ή θανάτου».

«Η κυβέρνηση δήλωσε σαφώς, με λόγια και με πράξεις, ότι δεν αισθάνεται να δεσμεύεται από το νόμο και ότι είναι ελεύθερη να απελαύνει οποιονδήποτε, οπουδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή την δυνατότητα να ακουστεί», πρόσθεσε.

Η υπόθεση αμφισβήτησης των απελάσεων αυτών προς τρίτες χώρες θα εξεταστεί πλέον από Εφετείο, αλλά η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου επιτρέπει προς το παρόν να συνεχιστούν.

Το ιστορικό

Η μη υπογεγραμμένη απόφαση του Δικαστηρίου, στο οποίο κυριαρχούν οι συντηρητικοί δικαστές, ελήφθη σε απάντηση προσφυγής που κατατέθηκε επειγόντως από το υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την άρση αναστολής των απελάσεων αυτών που επέβαλε κατώτερο δικαστήριο.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Μπράιαν Μέρφι είχε δώσει εντολή για την παύση των απελάσεων παράτυπων μεταναστών προς τρίτες χώρες τον Απρίλιο, κρίνοντας ότι οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν εναντίον τους.

Ο δικαστής είχε τότε δηλώσει πως οι μετανάστες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15 ημέρες για να προσφύγουν κατά της απέλασής τους και να παράσχουν αποδείξεις ότι διατρέχουν κίνδυνο βασανιστηρίων ή θανάτου αν απελαθούν από τις ΗΠΑ.

Η αρχική υπόθεση αφορά 8 μετανάστες που καταδικάστηκαν για βίαια εγκλήματα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Μετά την επιβίβασή τους σε πτήση για το Νότιο Σουδάν, βρίσκονται κατόπιν της απόφασης αυτής της δικαιοσύνης, στο Τζιμπουτί.

Πρόκειται για δύο υπηκόους της Μιανμάρ, έναν του Βιετνάμ, έναν του Λάος, δύο της Κούβας, έναν του Μεξικού και έναν του Νοτίου Σουδάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητά του, αναφερόμενος σε «εισβολή» στις ΗΠΑ «εγκληματιών που έχουν έρθει από το εξωτερικό».

Ωστόσο πολλές αποφάσεις δικαστηρίων, περιλαμβανομένων από το Ανώτατο Δικαστήριο, έχουν εγείρει εμπόδια ή έχουν βάλει φρένο στο πρόγραμμά του μαζικών απελάσεων, κυρίως βάσει του επιχειρήματος ότι θα πρέπει να δίδεται η ευκαιρία σε αυτούς που τίθενται στο στόχαστρο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.