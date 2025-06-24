Ιράν: «Οι ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να απαντήσουν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση»

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας απάντησε στις ισραηλινές απειλές για δυναμική απάντηση μετά την αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων, προειδοποιώντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εκτόξευση πυραύλου προς το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.

Το Ιράν αναφέρει τα εξής για «την επιβολή παύσης του πολέμου στον σιωνιστικό εχθρό και τους υποστηρικτές του»:

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν δυναμικά στις επιθέσεις του εχθρού, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την πυραυλική επίθεση στην αμερικανική βάση Αλ Ουντίν και σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ Ισραήλ»

Το Συμβούλιο τονίζει ότι «η εγρήγορση, η αντίσταση και η ενότητα του ιρανικού λαού συνέτριψαν τη στρατηγική του εχθρού. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση».

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στα λόγια των εχθρών τους και θα είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε περαιτέρω πράξη επίθεσης».

Η είδηση ​​για πυραυλική επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας είναι ψευδής, αναφέρουν και τα ιρανικά ΜΜΕ.

Πηγή: skai.gr

