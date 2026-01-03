Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχε «με οιονδήποτε τρόπο» εμπλοκή στην αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα διευκρίνισε το Σάββατο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η βρετανική κυβέρνηση αναμένει περισσότερες πληροφορίες πριν σχολιάσει την κατάσταση.

Ο Στάρμερ σημείωσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

«Όχι, δεν έχω, και προφανώς πρόκειται για μια κατάσταση που εξελίσσεται πολύ γρήγορα και πρέπει να εξακριβώσουμε όλα τα γεγονότα», δήλωσε.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχε καμία εμπλοκή, με κανέναν τρόπο, σε αυτή την επιχείρηση», ξεκαθάρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Όταν ρωτήθηκε αν θα καταδικάσει την ενέργεια, όπως έχουν ήδη κάνει αρκετοί Βρετανοί βουλευτές -κάποιοι από την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών και κάποιοι ανεξάρτητοι- ο Στάρμερ απάντησε: «Θέλω πρώτα να εξακριβώσω τα γεγονότα. Θέλω να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ. Θέλω να μιλήσω με συμμάχους. Όπως λέω, μπορώ να είμαι απολύτως σαφής: δεν είχαμε εμπλοκή σε αυτό».

«Όπως γνωρίζετε, πάντα λέω και πιστεύω ότι πρέπει να τηρούμε το διεθνές δίκαιο. Όμως, σε αυτό το στάδιο, με μια κατάσταση που εξελίσσεται γρήγορα, ας εξακριβώσουμε τα γεγονότα και βλέπουμε στη συνέχεια», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τις συνέπειες για τους Βρετανούς πολίτες στη χώρα της Νότιας Αμερικής, ο Στάρμερ σημείωσε: «Υπάρχουν περίπου πεντακόσιοι στη Βενεζουέλα και συνεργαζόμαστε με την πρεσβεία για να διασφαλίσουμε ότι φροντίζονται σωστά, προστατεύονται και λαμβάνουν την κατάλληλη καθοδήγηση. Και δουλεύουμε με ταχύτητα με την πρεσβεία πάνω σε αυτό. Είναι μικρός αριθμός, αλλά είναι σημαντικός αριθμός, οπότε αυτό κάνουμε εκεί».

Καταδικάζει η αντιπολίτευση

O ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, κάλεσε την κυβέρνηση να καταδικάσει απερίφραστα την αμερικανική παρέμβαση. «Ο Κιρ Στάρμερ θα πρέπει να καταδικάσει την παράνομη δράση του Τραμπ στη Βενεζουέλα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αν και αναγνώρισε τη φύση του καθεστώτος Μαδούρο, χαρακτηρίζοντάς τον «βάναυσο και παράνομο δικτάτορα», προειδοποίησε για τις ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών.

«Παράνομες επιθέσεις όπως αυτή μας κάνουν όλους λιγότερο ασφαλείς. Ο Τραμπ δίνει το πράσινο φως σε άτομα όπως ο Πούτιν και ο Σι να επιτεθούν σε άλλες χώρες ατιμώρητα», κατέληξε ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών.

Από την πλευρά του ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ παραδέχτηκε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ ήταν «ανορθόδοξες και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι το τελικό αποτέλεσμα ίσως δικαιώσει την τακτική, λειτουργώντας αποτρεπτικά για άλλες υπερδυνάμεις.

«Αν κάνουν την Κίνα και τη Ρωσία να σκέφτονται δύο φορές, μπορεί να είναι καλές», σχολίασε ο Φάρατζ, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα «ο λαός της Βενεζουέλας να μπορεί τώρα να γυρίσει σελίδα χωρίς τον Μαδούρο».

Την πιο σκληρή κριτική άσκησε ο ηγέτης του Πράσινου Κόμματος, Ζακ Πολάνσκι, ο οποίος συνέδεσε την επίθεση με μια γενικότερη κουλτούρα ατιμωρησίας που, όπως υποστηρίζει, απολαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος λόγω της στάσης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Πολάνσκι κάλεσε τον πρωθυπουργό και την υπουργό εξωτερικών να καταδικάσουν την «παράνομη επίθεση και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου», προσθέτοντας: «Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί ατιμώρητα»

