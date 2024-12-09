Η Συρία ήταν στο επίκεντρο των επαφών του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπεν Ζάγιεντ αλ-Ναχιάντ, σήμερα στο Αμπού Ντάμπι.

«Ο πρωθυπουργός και η Υψηλότητά Του αντάλλαξαν απόψεις για την εξέλιξη της κατάστασης στη Συρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ σε ανακοίνωση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήρε την ανάλυση του σεΐχη Μοχάμεντ για τον "τρόπο επίτευξης της σταθερότητας στο σύνολο της περιοχής σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης εξέφρασε ικανοποίηση την Κυριακή για την πτώση του "βάρβαρου καθεστώτος" του Μπασάρ αλ-Άσαντ, ενώ ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Εμιράτων προειδοποίησε για τον κίνδυνο να υπάρξει "χάος" στη χώρα αυτή.

Στο διμερές επίπεδο, οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν για το αναξιοποίητο δυναμικό σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, και για την κοινή επιθυμία της ενίσχυσης της υφιστάμενης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας», σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση. Συζήτησαν επίσης για τη βούλησή τους να αυξήσουν τις επενδύσεις και το εμπόριο.

Ο Στάρμερ άρχισε το βράδυ της Κυριακής την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναμένεται να μεταβεί στη συνέχεια στη Σαουδική Αραβία με στόχο να προσελκύσει στη Βρετανία επενδύσεις από τις πετρελαϊκές αυτές χώρες.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στον Κόλπο του Εργατικού Κιρ Στάρμερ μετά την άφιξή του στην εξουσία τον Ιούλιο.

«Για να τονωθεί η ανάπτυξη μακροπρόθεσμα στη χώρα μας, πρέπει να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μας στο εξωτερικό», δήλωσε ο Στάρμερ, τον οποίο επικαλείται ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι εμπορικές ανταλλαγές με τα Εμιράτα ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια στερλίνες (27,7 δισ. ευρώ) και με τη Σαουδική Αραβία αντιπροσωπεύουν 17 δισ. στερλίνες (20,5 δισ. ευρώ).

Η Σαουδική Αραβία είναι ο πρώτος πελάτης στον τομέα της άμυνας για τη Βρετανία, με αξία 3,8 δισεκατομμυρίων στερλινών ετησίως, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

