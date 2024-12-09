Οι αρχές ανακρίνουν σήμερα έναν άνδρα στην κεντρική Πενσιλβάνια σε σχέση με τη δολοφονία την περασμένη εβδομάδα του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμπσον, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Οι ερευνητές έλαβαν μια πληροφορία σχετικά με τον άνδρα, αφότου εκείνος εθεάθη σε ένα McDonald's στην Αλτούνα από έναν υπάλληλο, ο οποίος σκέφτηκε ότι έμοιαζε στον ύποπτο, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους.

Ο άνδρας βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένα όπλο, σιγαστήρα και πλαστά έγγραφα ταυτότητας παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποίησε ο ένοπλος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο. Ένα από τα δελτία ταυτότητας ήταν αντίστοιχο με το όνομα που χρησιμοποίησε ο ύποπτος ένοπλος για να κάνει τσεκ-ιν σε ένα ξενοδοχείο στο Μανχάταν πριν από την επίθεση, έγραψαν οι New York Times.

Ο άνδρας συνελήφθη με κατηγορίες που του απήγγειλε η τοπική αστυνομία, πιθανόν σε σχέση με το ότι έδωσε πλαστή ταυτότητα στην αστυνομία και αστυνομικοί από τη Νέα Υόρκη σπεύδουν στην Αλτούνα, σύμφωνα με τους Times.

Ούτε η αστυνομία της Νέας Υόρκης ούτε το αστυνομικό τμήμα της Αλτούνα έχουν ανταποκριθεί σε ένα αίτημα να σχολιάσουν σχετικά.

Ο Τόμπσον, ηλικίας 50 ετών, πυροβολήθηκε έξω από ένα ξενοδοχείο του Μανχάταν νωρίς το πρωί της Τετάρτης από έναν άνδρα, με καλυμμένο το πρόσωπό του, ο οποίος φάνηκε να τον περιμένει να φθάσει προτού τον πυροβολήσει στην πλάτη.

Ο ύποπτος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιήσει οι αρχές, τράπηκε σε φυγή από το σημείο και κατόπιν με ένα ποδήλατο πήγε στο Σέντραλ Παρκ.

Βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος τον κατέγραψαν να εξέρχεται από το πάρκο και να επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό έναν σταθμό λεωφορείων στο βόρειο Μανχάταν, απ’ όπου, όπως πιστεύει η αστυνομία, έφυγε με λεωφορείο από την πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.