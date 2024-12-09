Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 11 εκ. λιρών για τη Συρία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ από τον Περσικό Κόλπο τον οποίο επισκέπτεται.

Η βοήθεια, είπε, θα διανεμηθεί στους πιο ευάλωτους πολίτες μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εν μέσω των «πρωτοφανών γεγονότων» στη Συρία.

Έχοντας επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία για συνομιλίες με τους ηγέτες των χωρών αυτών, ο κ. Στάρμερ είπε επίσης ότι θα ενισχυθεί η εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μέση Ανατολή. Αυτός ο πιο «ενεργός και συνεπής» ρόλος των Βρετανών στην περιοχή θα αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

«Η σταθερότητα της Μέσης Ανατολής είναι πρωτεύουσας σημασίας για την επίτευξη ενός θεμελίου ασφάλεια στη χώρα μας», σημείωσε ο Βρετανός ηγέτης.

Ανακοίνωσε δε ότι θα ενισχυθεί η συνεργασία με τις φιλικές χώρες της περιοχής, όπως τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία στον τομέα της άμυνας και της αποτροπής απειλών.

Στο Ριάντ, σε συνάντηση με τον διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, συμφωνήθηκε σημαντική αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία

Νωρίτερα στο Άμπου Ντάμπιμστη συνάντηση με τον Πρόεδρο Αλ Ναχιάν, ο κ. Στάρμερ συζήτησε την προοπτική στενότερης διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και η άμυνα.

Επόμενος σταθμός του ταξιδιού του Κιρ Στάρμερ είναι η Κύπρος, όπου την Τρίτη θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.



Πηγή: skai.gr

