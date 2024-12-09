Ο ηγέτης των Σύρων ανταρτών, ο Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι, συναντήθηκε σήμερα με τον πρώην πρωθυπουργό της Συρίας, τον Μοχάμεντ αλ Τζαλάλι με θέμα τον «συντονισμό για την μετάβαση της εξουσίας», ανακοίνωσαν οι αντάρτες, μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο αλ-Τζολάνι, ο οποίος χρησιμοποιεί πλέον το πραγματικό του όνομα, Άχμεντ αλ Σάρα, συνομίλησε με τον Τζαλάλι «για να συντονίσει τη μεταβίβαση εξουσίας, διασφαλίζοντας την παροχή υπηρεσιών» στον συριακό πληθυσμό, ανέφεραν οι αντάρτες σε ανακοίνωσή τους.

Οι αντάρτες έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα ένα βίντεο - απόσπασμα της συνομιλίας των δύο ανδρών. Παρών ήταν και ο πρωθυπουργός της λεγόμενης Κυβέρνησης Σωτηρίας που έχουν εγκαταστήσει στις περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας τις οποίες ελέγχουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

