Bloomberg: «Παγώνει» και η Βρετανία τις αιτήσεις ασύλου των Σύρων

Η βρετανική κυβέρνηση πάγωσε την έκδοση αποφάσεων για αιτήματα παροχής ασύλου σε Σύρους, καθώς το Λονδίνο αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg, επικαλούμενο έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας δεν σχολίασε αμέσως το δημοσίευμα.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έρχεται αφού Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες διέταξαν να σταματήσουν οι αιτήσεις ασύλου από Σύρους μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.

Ο πόλεμος ανάγκασε εκατομμύρια Σύρους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Οι περισσότεροι κατέφυγαν στην Τουρκία και σε άλλες γειτονικές χώρες, ωστόσοι οι Σύροι αποτελούν επίσης ένα μεγάλο ποσοστό από τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες που κατέφυγαν στη Γερμανία και την Αυστρία κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης του 2015 και του 2016.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2021, περισσότεροι από 20.000 Σύροι πρόσφυγες είχαν επανεγκατασταθεί στο πλαίσιο ενός κυβερνητικού προγράμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

