Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας για την "προσεχή επίσκεψή" του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Κιρ Στάρμερ δέχτηκε χθες, Πέμπτη βράδυ, στην Ντάουνινγκ Στριτ τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου για το Ηνωμένο Βασίλειο, Μαρκ Μπαρνέτ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Τραμπ και συζήτησαν για την προσεχή επίσκεψή του στις ΗΠΑ", σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Κιρ Στάρμερ και Μαρκ Μπαρνέτ υπογράμμισαν τη μεγάλη δυναμική για μια ακόμη πιο ισχυρή συνεργασία στα εμπορικά, πολιτιστικά και τεχνολογικά θέματα", πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Η κυβέρνηση των Εργατικών, που είναι στην εξουσία από τον Ιούλιο, προσπαθεί να οικοδομήσει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ παρά τις πολλές διαφορές.

Το Λονδίνο, που προτάσσει συχνά την ιστορική "ειδική σχέση" μεταξύ της Βρετανίας και των ΗΠΑ, ελπίζει κυρίως να αποφύγει την επιβολή αμερικανικών δασμών.

Ο Στάρμερ έχει συνομιλήσει επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την εκλογή του.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε την "πολύ καλή δουλειά" που έκανε ο Βρετανός ηγέτης, ο οποίος ωστόσο έχει δεχθεί σφοδρές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες από τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, στενό συνεργάτη του Τραμπ.

Το Λονδίνο διαθέτει εξάλλου ένα σημαντικό διπλωματικό πλεονέκτημα: το μεγάλο ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδρου για τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Συζητήσεις έχουν αρχίσει στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για την οργάνωση μιας επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου Γ΄στις ΗΠΑ το 2026, γράφει σήμερα η βρετανική εφημερίδα The Mirror. Πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα επί του παρόντος.

Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ είχε πλέξει το εγκώμιο του πρίγκιπα Ουίλιαμ, διαδόχου του θρόνου, τον οποίο είχε συναντήσει στο Παρίσι στο περιθώριο της τελετής της επαναλειτουργίας της Παναγίας των Παρισίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

