Το κοινοβούλιο της Βρετανίας θα ψηφίσει την Τρίτη σχετικά με μια πιθανή έρευνα κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εξετάζοντας εάν παραπλάνησε τη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με τον διορισμό του πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, ανέφερε η εφημερίδα Times.

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον του Στάρμερ. Μέχρι στιγμής έχει αντισταθεί στις πιέσεις να παραιτηθεί λόγω της απόφασής του να προσλάβει τον Μάντελσον, αλλά εάν διαπιστωθεί ότι παραπλάνησε εν γνώσει του το κοινοβούλιο, η θέση του θα καθίστατο πιθανότατα μη αναστρέψιμη.

Οι Times ανέφεραν ότι ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Λίντσεϊ Χόιλ, θα ενέκρινε το αίτημα προς το κοινοβούλιο για συζήτηση και ψηφοφορία σχετικά με το εάν η Επιτροπή Προνομίων (Committee of Privileges) θα πρέπει να διερευνήσει το ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

