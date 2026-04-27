Ισραήλ: Ο νέος πολιτικός φορέας «Μαζί» κατά του Νετανιάχου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρώην Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ και ο αρχηγός της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ίδρυσαν τον νέο πολιτικό φορέα «Μαζί» («Μπεγιάχαντ» στα εβραϊκά) για να αποτελέσουν σοβαρή εναλλακτική εξουσίας απέναντι στον Βενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

Ο νέος σχηματισμός δημιουργήθηκε χθες και στοχεύει στις εκλογές που θα γίνουν το αργότερο έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Ο Μπένετ και ο Λαπίντ είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, σχηματίζοντας κυβέρνηση συνεργασίας από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, η οποία παρά τη μικρή διάρκεια άφησε σημαντικό πολιτικό αποτύπωμα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ και ο αρχηγός της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά του Νετανιάχου, σχηματίζοντας χθες έναν νέο πολιτικό φορέα.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ένας νέος πολιτικός σχηματισμός συστήθηκε χθες στον ισραηλινό κομματικό χάρτη, με εκπεφρασμένο στόχο να αποτελέσει μία σοβαρήεναλλακτική εξουσίας έναντι του Βενιαμίν Νετανιάχου, ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν το αργότερο έως τις αρχές Νοεμβρίου.



Το όνομά του είναι «Μαζί» (‘Μπεγιάχαντ' στα εβραϊκά) και είναι μία λέξη που δεν επελέγη τυχαία. Σχηματίστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ και τον αρχηγό της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ‘συγκατοικούν’ πολιτικά μιας και είχαν συστήσει κατά το παρελθόν κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία αν και διατηρήθηκε στην εξουσία μόνο ένα δωδεκάμηνο, από τον Ιούνιο το 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, άφησε όμως ένα σημαντικό πολιτικό αποτύπωμα.

Το κοινό παρελθόν του δίδυμου Μπένετ-Λαπίντ

Η τότε κυβερνητική τους συνύπαρξη αποτέλεσε συνένωση αντίρροπων ιδεολογικών τάσεων, αρχής γενομένης από το γεγονός ότι ο Μπένετ είναι θρησκευόμενος, ενώ ο Λαπίντ δεν είναι. Χαρακτηριστικά είναι μερικά από τα πεπραγμένα της κυβέρνησής τους. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκε η συνεργασία με την γειτονική Ιορδανία με κοινά αναπτυξιακά προγράμματα για την γεωργία, την ηλιακή ενέργεια και την από κοινού αφαλάτωση της Νεκράς Θάλασσας προς όφελος και των δύο χωρών. Πραγματοποιήθηκε η λεγόμενη «Διάσκεψη της Νέγκεβ», φέρνοντας μαζί για πρώτη φορά στο Ισραήλ τους Υπουργούς Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Μαρόκο, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν. Τότε υπεγράφη για πρώτη φορά με τον Λίβανο η συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, και ιστορικά μιλώντας, ήταν η πρώτη (και η μόνη τώρα) ισραηλινή κυβέρνηση που υποστηρίχθηκε από αραβικό κόμμα του λεγόμενου ‘αντισιωνιστικού τόξου’, από το ισλαμιστικό Ράαμ – μία πρωτοτυπία που οι επικριτές του διδύμου Μπένετ-Λαπίντ δεν συγχώρεσαν ποτέ. Ως προς το τελευταίο και με δεδομένο ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, οι Μπένετ και Λαπίντ φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν στην χθεσινή τους κοινή συνέντευξη Τύπου ότι κάτι ανάλογο δεν θα επαναληφθεί.

Ανοιχτή πρόσκληση στον Γκάντι Άιζενκοτ

Eπικεφαλής του φορέα «Μαζί» θα είναι ο Ναφτάλι Μπένετ και σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης, αυτός θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Στην δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου θα είναι ο Γιαΐρ Λαπίντ, εκτός εάν αποφασίσει να παραχωρήσει τη θέση του στον κεντροαριστερών τάσεων, τέως αρχηγό του IDF, υποστράτηγο ε.α. Γκάντι Άιζενκοτ, τον οποίον και κάλεσαν να συμμετάσχει στο νέο πολιτικό σχήμα. Οι πρώτες δηλώσεις του Άιζενκοτ υπονοούν ότι σκέφτεται θετικά μία τέτοια προοπτική, μιας και συγκαταλέγεται και αυτός στους δριμείς επικριτές της πολιτικής Νετανιάχου σε κάθε επίπεδο.



Με αυτήν την εξέλιξη, η ισραηλινή πολιτική ζωή εισέρχεται σιγά σιγά σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο, που πάντοτε χαρακτηρίζεται από κομματικές ζυμώσεις και ιδεολογικές συγκλήσεις ή αποσχίσεις. Ωστόσο, εκτιμάται να είναι διαφορετική από όλες τις προηγούμενες, ενόσω κανένα πολεμικό μέτωπο δεν φαίνεται να «κλείνει», τουλάχιστον για την ώρα.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.